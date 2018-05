La razón por la que Suso 'el paspi' no estará en 'La vuelta a Rusia en 80 risas'

Este lunes se estrenó ‘La vuelta a Rusia en 80 risas’, programa de Caracol que le mostrará a los televidentes los rincones de este país que por estos días es tendencia porque en pocas semanas se realizará el Mundial 2018.

Con el lanzamiento a las 10 de la noche llegaron los comentarios y las preguntas de la audiencia sobre la ausencia de Suso ‘el paspi’, ya que en la primera temporada este comediante sacó risas a los colombianos con su viaje junto a Jessica Cediel y en esta ocasión fue reemplazado por Boyacoman. (Lea aquí: ‘La vuelta a Rusia en 80 risas’)

Pero, ¿por qué no estará presente en esta temporada?

Debido a las dudas de los seguidores, la producción se pronunció y aclaró que el antioqueño no estará en el programa porque su agenda y compromisos no se lo permitieron, pues las fechas de grabación no coincidían, así que prefirió quedar por fuera y darle la oportunidad a otro colega, que en este caso fue Boyacoman, reconocido por sus presentaciones en Sábados felices.

Como muestra de cariño, Suso envió un mensaje a través de Twitter a sus compañeros e invitó a todos a estar pendientes del programa.

Por su parte, Boyacoman se mostró muy emocionado y agradecido por la oportunidad de hacer parte de este espectacular elenco y dar a conocer los bellos paisajes de Rusia.

“Me parece chévere que la gente pueda conocer, gracias a este proyecto, un poco de lo que es Rusia y más previo al Mundial. Además, es mejor que no se lo pierdan porque si no, van a decir que yo dañé todo”, manifestó entre risas el comediante.

En su primer día ‘La vuelta a Rusia en 80 risas’ tuvo muy buena aceptación del público marcando un 11.4 de rating nacional lo que lo hizo posicionarse en el tercer lugar.

Las parejas ya están formadas: Greeicy Rendón repitió con Lokillo, Laura Tobón con Boyacoman, Jessica Cediel con Jeringa y Melina Ramírez con Don Jediondo, por lo que este martes arrancan las aventuras cargadas de humor y diversión.