La reina cartagenera que representará a Colombia en Asia

Ejemplo de perseverancia y de superación, eso es lo que representa la cartagenera Yhully Bell Gómez Zúñiga, quien después de llevar varios años recorriendo diferentes reinados de bellezas cumplió su sueño y será la encargada de representar a Colombia en el concurso de turismo Miss Asia Pacific International.

Yhully Bell es una joven aboga de la Universidad Libre, que nació en Cartagena el 7 de noviembre 1993. Tiene 24 años y es hija de Nelson Francisco Gómez Rincón y Betty Zúñiga Vélez.

En 2015 y 2016 estuvo compitiendo por el título de Señorita Cartagena, en donde quedó de virreina y princesa, respectivamente, para representar a la ciudad en el Concurso Nacional de Belleza. “Tengo una vida larga en los reinados de belleza, pero en ningún momento he sentido que sea una pérdida de tiempo, al contrario, siento que es una preparación que he tenido constante, para en esta oportunidad representar a Colombia de la mejor forma, y gracias a toda esta experiencia que he obtenido”, dice la beldad, que siempre ha soñado con representar a Colombia en un concurso internacional.

¡Ella es Colombia!

Después de varios intentos por representar a la ciudad en el Concurso Nacional, La bella Yhully desistió este año y decidió darse la oportunidad en Miss Mundo Colombia, pero esta vez por el departamento de Bolívar, en el que obtuvo el título de Virreina, y el cual le dio la responsabilidad de representar a Colombia en el Miss Asia Pacific International.

Con sus 1,78 metros de estatura, color de piel negra y exótica y hermosa belleza, la cartagenera piensa que tiene todas las cualidades para traerle el título al país.

“Me he preparado física, mental e intelectualmente para traerme la corona. Lo que más me gusta de este concurso es su eslogan ‘prima la belleza en la diversidad’, refiriéndose a la inclusión, y en el que no se discrimina a ninguna raza, religión y color. Estoy segura de que cumplo todos los requisitos para ganarme esa corona”, expresa.

Miss Asia Pacific

Este concurso de belleza se realiza en Asia, en la ciudad de Manila, Filipinas, en el que países de todos los continentes tienen la oportunidad de enviar a una concursante para luchar por la corona. La elección y coronación es el 29 de noviembre, en medio de una gala llena de lujo, brillo y belleza.

Colombia nunca ha tenido la oportunidad de ostentar este título, por eso la bella Yhully Bell piensa trabajar y luchar con todas sus herramientas para que el país logre su primera corona en esta contienda de belleza.

“Voy a gozarme este concurso, pero mi objetivo principal es ganar todos los premios que den -mejor traje típico, mejor vestido-, aunque el que más deseo, y yo se me lo voy a traer, es la gran corona, para que todo el país se sienta súper orgulloso de mi”, agrega entre risas Yhully Bell.