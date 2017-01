La reina del Carnaval en Houston es cartagenera

Por las venas de Lizzette Herrera Pérez corre sangre cartagenera. Y por su sangre cartagenera corre la alegría de la Costa Caribe colombiana...razón suficiente para convertirse en la reina del Carnaval Internacional de Barranquilla 2017 en Houston, Texas, en el país del “Tío Sam”.

Lizzete nació en tierras Heroicas el primero de septiembre de 1990, aquí creció y estudió comunicación social en la Universidad de Cartagena.

“Hace tres años me mudé para comenzar una nueva vida y buscar mejores oportunidades, además, acá reside mi pareja”, cuenta y, aunque sabe que irse fue una excelente decisión, confiesa que a veces la nostalgia la invade...usted sabe, Cartagena y su encanto no se olvidan. “¿Que si extraño a Cartagena? Uffff, cómo contesto...(risas)...Todos los días de mi vida, no hay como Cartagena, con todo y sus pesares”, agrega.

En todo caso, Lizzete se embarcó en esa aventura y comenzó a trabajar como bailarina de la Academia International Talent Academy y como asesora de servicio en una compañía coreana de relojería...y desde mediados de 2016 le propusieron otro reto, solo que más “sabroso”: ser la reina del Carnaval Internacional de Barranquilla en Houston...¡y aceptó!

¿Cómo y por qué te escogieron como reina del carnaval?

-La elección fue a través de la Academia de Danza de la que hago parte aquí: International Talent Academy, dirigida por una coreógrafa barranquillera, Saidy Maury, y a través del empresario Lino Villalobos, la cabeza del Carnaval de Barranquilla en Houston. Me eligieron por mi experiencia en el campo artístico y mis conocimientos del Carnaval. Cuando vivía en Cartagena hice parte del Conjunto Folclórico Nacional Ekobios y del Grupo Kayba. Participé por cinco años en el carnaval de Barranquilla como bailarina y también he concursado en otro tipo de reinados.

¿Qué significa para ti ser la reina del Carnaval en Houston?

-Me llena de mucha alegría compartir con los colombianos residentes acá, la alegría del Carnaval, me siento muy honrada por serlo y tomo el reto con mucha responsabilidad.

¿Qué actividades has realizado como reina del Carnaval, y cuáles se aproximan?

-Comenzamos esta semana, se vienen muchas visitas a Medios locales hispanos, mañana -hoy- tenemos dos entrevistas en emisoras latinas.

¿Qué eventos del Carnaval se replican allá?

-El Carnaval como tal acá no realiza desfiles ni Batalla de Flores. El evento donde se reúnen los colombianos es la coronación y muestra folclórica, el 18 de febrero, que será con la presentación de Iván Villazón.

Cerremos con un mensaje para los amantes de los carnavales en Cartagena...

-Que nos disfrutemos los Carnavales con alegría, que revivamos nuestras tradiciones y que estas fiestas sean una excusa más para unirnos como un solo país, porque el Carnaval es de todos.