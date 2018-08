Juan Manuel Restrepo y su reto de interpretar a Erick en 'La reina del flow'

No sólo Yeimy y Charly se roban las miradas en la telenovela del Canal Caracol ‘La Reina del Flow’, la producción más vista en el año en la televisión colombiana. Erick también tiene su público, en crecimiento, en la medida que la historia va avanzando y este personaje crece.

Es interpretado por el joven paisa Juan Manuel Restrepo, de 20 años, quien en esta telenovela tuvo un doble reto con dos personajes. Por un lado, al inicio de la producción fue Charly joven, y más adelante se convirtió en Erick, nada mal para ser su primer papel en la televisión.

Confiesa que no pensó en quedarse con este papel, que realizó las primeras pruebas como una manera de empezar a prepararse e incursionar en el competido trabajo del actor de televisión, pero poco a poco se dio cuenta que podía hacer parte del elenco de esta historia cargada de reggaetón.

Ahora, entre sus estudios universitarios, constante preparación actoral, no se pierde ‘La Reina del Flow’, buscando seguir creciendo en el difícil arte de actuar.

MUCHO FLOW

-¿Cómo ha sido su experiencia en la telenovela ‘La reina del flow’?

Este es mi primer proyecto en televisión y llegó por partida doble. En el inicio de la historia interpreté a Charly Flow joven, y ahora, interpreto a Erick, el hijo de Charly, lo que ha sido un maravilloso reto apenas iniciando mi carrera actoral.

-¿Cómo ha sido su desarrollo actoral?

Empecé en la televisión realizando comerciales mientras adelanto mis estudios de Mercadeo, voy en tercer semestre, lo cual he ido alternando con algo de modelaje.

-¿Qué tal ha sido el trabajo y la relación con el equipo y los actores de ‘La reina del flow’?

He aprendido demasiado, al estar rodeado de un equipo de trabajo de un alto nivel como el que tiene Caracol, pero en especial con una serie de compañeros, actores de una larga trayectoria que han sido muy generosos conmigo.

-¿Cómo son esos dos personajes que realiza en esta telenovela?

Por un lado, Charly era un pelado muy talentoso, con un buen corazón, pero la ambición y quienes lo rodean, lo llevan a su lado más oscuro. La ambición lo lleva a la codicia y esta hace que tome las peores decisiones, que si bien lo lleva a ser un gran exponente del género urbano, tiene el alma destruida.

Erick es una persona que tiene un gran corazón, un talento superior al de Charly y que es un alma generosa que recorre el camino de descubrir quién es buscando de dónde viene, porque esa parte de su vida no ha sido muy clara.

-¿Cuál fue el mayor de los retos?

Creo que uno de los mayores retos era buscar estar al nivel de mis compañeros. Cuando empezamos la serie veía el elenco y está lleno de actores de una trayectoria y calidad impresionante, por lo que tenía cierto temor al empezar a trabajar junto a ellos, por ser el novato del grupo.

Otro de los retos era buscar que Charly Flow pequeño se pareciera a Charly Flow grande, interpretado por Carlos Torres, para que fuera coherente y que la gente sintiera que era la misma persona pero de distintas edades.

-¿Y el reto de interpretar a un cantante?

Creo que para todos, porque somos actores, no cantantes, la parte de los conciertos siempre fue una de las más duras, con mucho trabajo de ensayo y de repetición constante para lograr que se viera tan real como un concierto de verdad.

-¿Cómo le va con el reggaetón?

A mí me gusta el reggaetón. En realidad me gusta la música que transmite, sea reggaetón, rock, balada o salsa, porque está en el cantante y el compositor en transmitir bien el mensaje, lo cual para mí, eso es lo que cautiva. Me encantaría, como lo plantea la telenovela, que fueran las mujeres que más se involucraran en este género urbano, para que lo sigan transformando desde adentro, para mejorarlo y mantenerlo.

-¿Qué viene para Juan Manuel Restrepo en la actuación?

Hay varias cosas que estamos estudiando, pero lo he tomado con tranquilidad. Al ser mi primer proyecto en televisión quiero verlo bien, verme los errores para corregirme y seguir creciendo.

También quiero terminar mi carrera profesional y seguir formándome como actor para estar preparado para aprovechar las oportunidades que se me presenten.