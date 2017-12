La reina volvió a Cartagena, su casa

Luego de casi un mes de ser elegida como la segunda mujer más hermosa en el certamen Miss Universo, que se realizó en Las Vegas (EE.UU.), la Señorita Colombia, Laura González Ospina, regresó a su ciudad como el vivo ejemplo de que con disciplina se logran todas las metas y los sueños.

Antes de las dos de la tarde, aterrizó en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena el avión en el que viajaba Laura. Allí fue recibida por sus familiares, amigos y seguidores. Cerca de las cinco de la tarde, el salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana se engalanó con la presencia de la reina, a quien el alcalde (e), Sergio Londoño, le impuso la Medalla Cívica de Cartagena en el grado de Gran Cruz.

“No solo es cartagenero el que tiene escrito Cartagena en el registro civil, se llama cartagenero el que se siente negro como yo. Se llama cartagenero a quien le duele ver que botan basura en las calles. Se llama cartagenera esa niña que soñaba con ser palenquera y logró ser palenquera ante el universo... Con esta imposición de esta nueva banda que tengo ahora, solo tengo agradecimiento porque es la cultura que me lo enseñó todo”, expresó la reina, que en su elección como Señorita Cartagena fue objeto de críticas por haber nacido en Cali.

¿Qué significa esa medalla para ti?

-Significa todo. Y esta es una manera de explicarle a los jóvenes de las próximas generaciones que sí se puede soñar en Cartagena. Que no se trata de cuántos límites te ponen en tu ciudad, es cuán grande tienes la cabeza para imaginarte todo lo que puedes hacer.

¿Cuáles son tus nuevos retos?

-Sigo con el Concurso Nacional de Belleza, donde hago una labor que me encanta. Viajo por todo mi país conociendo, aprendiendo más que cualquier otra cosa. Y ya saben que lo que amo hacer en la vida es actuar, así que creo que van a ver un montón de Laura como actriz más adelante. Estoy estudiando posibilidades, lo estoy estudiando todo, quiero tomar las decisiones correctas pero me muero de ganas de volver actuar. Hay nuevas propuestas, todavía no puedo decidir y quiero estudiarlo bien, porque es muy importante mi futuro como actriz.

Decían que el traductor confundió un poco tu respuesta...

El intérprete sí se equivocó, pero eso no fue lo que influyó al final en la decisión, son un montón de cosas las que suman. La respuesta final es solamente un puntito más y siempre he creído que más que lo que dices es cómo lo dices. Puse todo mi corazón, fui muy honesta en mis respuestas y creo que incluso en español los jurados lo sintieron así. Este año Miss Universo quería una chica como Demi, a quien le cogí muchísimo cariño, nos llevamos súper bien. Ella es una niña muy distinta a mí y este año era el año de ella.

¿Cuál es el reto de la próxima Señorita Colombia?

-Creo que el mundo finalmente se está dando cuenta de que niñas bonitas hay muchas, seguramente, pero mujeres bellas, líderes y que tengan algo para decir, no hay tantas. Los colombianos hemos pasado por procesos difíciles y eso nos convierte en personas fuertes. Hemos sufrido un montón, pero igual se le sonríe a la vida, igual sabe salir adelante y de eso vamos a hablar en Miss Universo y creo que por eso llegamos tan alto.