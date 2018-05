La sazón cartagenera en ‘Gemini Man’

Cocinar para este tipo de figuras públicas es satisfacción para mí y me llena de felicidad, porque ya estoy viviendo el sueño que tuve hace algunos años y que poco a poco cumplo mi propósito en la vida. Tantos años de trabajo han tenido su recompensa”, comenta el talentoso chef, Edward Cabarcas, que desde hace algunos días ha deleitado con sus platillos a estrellas del cine como el director de fotografía Dion Beebe y el productor Jerry Bruckheimer.

Encantados con nuestros platos

A petición de los mismos miembros de la producción, Edward les preparó el plato típico cartagenero, una buena posta de pescado, arroz titoté cartagenero, patacones y hoga’o. “Se volvieron locos, me dijeron que era una delicia, que era lo mejor que se habían comido”, expresa el cartagenero, que tiene más de cinco años preparando delicias detrás de los fogones de la ciudad. Pero no todo terminó ahí, a partir de los siguientes días, los estadounidenses pidieron más platillos típicos y que Edward fuera quien los preparara. “ Al día siguiente les serví el mismo plato fuerte pero cambié la entrada, sacándoles un caldo de pescado, esta vez volvieron con más personas y se volvieron locos con el caldo. También les ofrecí un menú para morirse, de entrada un ceviche de pescado en leche de coco y de fuerte cazuela de mariscos y arroz de coco titoté. Ellos pidieron que nunca les sacara el arroz, que siempre se los ofreciera en lo que preparara. Quedaron encantados y hoy (ayer) me dijeron que van almorzar conmigo todos los días hasta que termine la filmación”, finalizó.

Más sobre Edward

El talentoso cocinero tiene 23 años y más de cinco años detrás de los fogones. Es chef del hotel Noi Cartagena 1860 y también da charlas motivacionales a estudiantes de cocina algunas de las universidades. Ha trabajado en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, São Paulo y Santos, en Brasil. Su especialidad son las preparaciones con pescados y mariscos.