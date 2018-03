La sexy modelo que sería el nuevo amor de Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra, que ha logrado tener gran éxito con sus canciones "Cómo mirarte", "Traicionera" y "Robarte un beso" , en compañía de el maestro Carlos Vives, ha sido el encargado de fomentar rumores de un posible romance con una reconocida modelo, luego de publicar una foto en la que se les ve muy cariñosos.

En su cuenta de Instagram y Twitter colgó una foto con la sexy modelo Celeste Bright y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

Aunque algunos se alegraron por la relación de la pareja, algunas chicas sintieron que el también jurado de La Voz Kids les había partido el corazón con la nueva noticia, por haber publicado sin anestesia su amorío.

La estadounidense Celeste Bright también compartió la misma foto en sus redes sociales. Ninguno de los dos ha dicho algo al respecto, pero por juzgar de la foto, el mensaje y los comentarios, Yatra estaría estrenando nuevo amor.

Lo que hasta el momento se sabe de la rubia que le ha robado el corazón al artista, es que es una modelo reconocida en los Estados Unidos y la casa que la representa es la famosa agencia de modelaje Wilhelmina.

Estas son algunas de las reacciones que causo la publicación:

Traicionero, no me importa lo que tu nos quieras Mentiroso, solo quieres que de amor me muera ahre igual te amo Yatra

Me parece una falta de respeto que me pegues los cachos y en público, no me hables más Sebastián bai

— melany (@meljoerick) 13 de marzo de 2018