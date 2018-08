La sobredosis de Demi Lovato fue con el medicamento que mató a Prince

La cantante estadounidense Demi Lovato, conocida por éxitos como Échame la culpa –con Luis Fonsi– sufrió una sobredosis el pasado 24 de julio, según dio a conocer el medio de comunicación TMZ, que la obligó a internarse por estos días en un centro de rehabilitación.

El mismo medio que reveló el difícil momento por el que pasó la joven próxima a cumplir 26 años, es ahora el que informa que fue el fentanilo, la droga que mató a Prince, la que Demi consumió en exceso el 24 de julio. Sobre este opiáceo se dice que es 50 veces más fuerte que la heroína, también que su potencia es superior a la morfina y por ello se usa para tratar los dolores causados por el cáncer.

La BBC señaló que este medicamento tiene en alerta a las autoridades en Estados Unidos, país en el que se han disparado las muertes por sobredosis asociadas a él.

“Según el último Informe de Drogas de la DEA, ha habido 700 muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos desde finales de 2013 a finales de 2014, los últimos datos disponibles. La tendencia, según los expertos, se ha mantenido al alza”, informó la BBC.

A este fármaco se atribuyó la muerte del cantante Prince después de que se dieron a conocer los resultados de la autopsia en junio de 2016. Según el Midwest Medical Examiners Office de Ramsey (Minesota), Prince había sufrido una sobredosis accidental de fentanilo.

Desde el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles, Demi, antes de entrar en rehabilitación, se refirió por primera vez al tema de su sobredosis; la cantante dijo:

“Siempre he sido transparente sobre mi recorrido con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece ni se desvanece con el tiempo. Es algo que debo superar y aún no he logrado.

Quiero darle gracias a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre estaré agradecida por todo su amor y apoyo durante toda esta semana que pasó y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este tiempo difícil.

Quiero agradecerle a toda mi familia, mi equipo, y al staff de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no podría estar acá escribiendo esta carta para todos.

Ahora necesito tiempo para sanar, enfocarme en estar sobria y caminar hacia la recuperación. El amor que todos me han mostrado nunca será olvidado y seguiré adelante hasta el día en que pueda decir que llegué al otro lado”.