¡La sorpresa de la noche! Vin Diesel cantó con Nicky Jam en los Billboard 2017

En un video, que se convirtió en pocos minutos en tendencia en redes sociales, quedó registrada la sorpresiva actuación del actor Vin Diesel en la presentación del reguetonero Nicky Jam durante la gala de ayer en los Premios Billboard 2017.

Al parecer, estos famosos son tan buenos amigos que no solo comparten divertidos clips en sus redes sino que ahora también comparten tarima, demostrando que Vin es un actor de diversas facetas, por lo que es muy elogiado por sus seguidores.

En la gala, además de apreciar a Viesel cantando el tema ‘Envidioso’ de Nicky, sus seguidores también pudieron ver sus pasos de baile y sus sensuales movimientos de caderas.

“No le tengo miedo a ningún envidioso”, fue la frase que repitió el actor en repetidas ocasiones, quien cantó en español y finalmente se despidió con palabras de afecto para el público.

Luego del evento, Diesel y Jam publicaron en sus redes un video y unas fotos, que muestran lo bien que la pasaron en los Billboard, destacando los 6 premios que el artista estadounidense ganó en varias categorías.

Cabe recordar que no es la primera vez que Vin y Nicky cantan juntos, pues en enero pasado, durante el estreno de "xXx Reactivado", ambos subieron juntos al escenario para interpretar "In My Foreign".

Aquí algunos videos del sorprendente concierto.

La sorpresa de la noche en los #Billboards2017 @NickyJamPR y @vindiesel On Fireeee pic.twitter.com/N16OVAU0ch

— Premios Billboard (@LatinBillboards) 28 de abril de 2017