!Qué ternura! La adorable reacción de un cachorro al ser regañado por su dueño

La tierna reacción de un perrito se ha robado la atención de todos en las redes.

Resulta que el cachorro, que estaba recostado en la pared y sosteniendo un pollito de peluche, hizo algo malo, lo cual hizo que su dueño lo regañara, y su tierna reacción y cara de “yo no fui”, ha conquistado a miles de internautas.

“No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días”, fueron las palabras que le dijo su dueño al canino.

En este video quedó registrado el regaño:

El video, que fue publicado el pasado 12 de septiembre, ha cautivado a más de cinco millones de internautas y tiene más de 79 mil reacciones en Facebook.