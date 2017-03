"La velada de coronación será diferente y ambiciosa"

Con el propósito de hacer un certamen diferente, en especial en cuanto a su realización televisiva, el Concurso Nacional de Belleza cuenta con uno de los productores ejecutivos de mayor experiencia en Latinoamérica y la televisión latina en los Estados Unidos.

Se trata de Tony Mojena, quien no sólo es reconocido como destacado productor puertorriqueño, también como manager de artistas y empresario.

Ha sido productor ejecutivo de los Premios Billboard, además de más de 25 años de experiencia con su compañía Tony Mojena Entertainment, dedicado al mundo de la televisión, entretenimiento y la producción de grandes eventos locales e internacionales, convirtiéndose en una de las mejores y más completas compañías de producción de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica.

Ahora, trabaja detrás de cámaras ha preparado todos los especiales que viene emitiendo el Canal RCN, pero su mayor reto será la velada de elección y coronación que se realizará el próximo lunes.

DETRÁS DE LAS REINAS

- ¿Cómo llega al Concurso Nacional de Belleza?

Ellos estaban en búsqueda de un productor, porque este año querían hacer un gran cambio en todo lo que tenía que ver con el Concurso Nacional de Belleza, le querían dar un giro a todo el concepto.

Me llamaron mientras me encontraba en Estados Unidos, donde he realizado muchos programas en vivo y creo que fue por esa trayectoria que en RCN conocieron de mí y me invitaron.

- ¿Ya había sido productor de reinados de belleza?

Si, ya había realizado en varias ocasiones Miss World, así como Miss USA, pero soy más conocido por los especiales para televisión, así como los Premios Billboard, que requiere de una exigente producción.

- ¿Cómo ha sido la experiencia en la producción del Concurso Nacional de Belleza?

Ha sido asombrosa, con un gran equipo de profesionales de larga experiencia dentro de este concurso. También hemos realizado una serie de cambios, dentro de lo que cabe, porque dentro de los concursos de belleza existen cosas que nunca vas a poder cambiar.

- ¿Incluido el cambio de lugar de la velada de Elección y Coronación del Concurso?

Sé que no fue una decisión fácil porque en el lugar donde por décadas se realizó el evento, pero ahora en el Centro de Convenciones de Las Américas es bien diferente, mucho más amplio, más abierto, lo que permite trabajar con mayor comodidad y con nuevos desafíos.

Todo eso afecta para bien toda la producción, en el manejo de la iluminación, las pantallas, logrando tener una producción más grande y elevada.

- ¿Y con las candidatas?

También es clave como estamos presentando a cada una de las candidatas, con una mirada adentro más allá de los vestidos de gala y el maquillaje. Realmente estoy sorprendido con la cantidad de jovencitas que participan pero que ya son unas profesionales o están a punto de hacerlo.

Todo eso es lo que hemos querido que los televidentes puedan conocer de ellas porque nos parece interesante, y este fin de semana, en los eventos que se transmitirán, también las presentaremos de una manera diferente.

MADE IN COLOMBIA

- ¿Talento nacional detrás de cámaras?

Si bien me encontré con un equipo humano de gran calidad en el país, para los cambios de producción que nos propusimos hacer este año, contamos con equipo de producción, equipos y técnicos internacionales que se verá reflejad en la pantalla.

- ¿Un alto contenido musical?

Será un show muy ágil y para ello tendremos cinco shows musicales, cuando en el pasado era una o dos.

Con la mayoría de ellos he trabajado antes, como Víctor Manuelle que es muy querido en Colombia y trabaja mucho aquí. Los muchachos de Piso 21 que son jóvenes y se están abriendo camino, así como la estrella internacional como Miguel Bosé y Luis Fonsi que es número uno en buena parte de América Latina, además de Herencia de Timbiquí con sus aires del Pacífico.

Creo que tenemos una gran combinación musical que nos obliga a que los demás puntos de la velada tenga que ser muy ágil, con diferentes formas realizar los desfiles.

- ¿Cómo ha visto el nivel de producción en Colombia?

El nivel es excelente, pero la diferencia está en los presupuestos. No es justo comparar unos Premios Billboard porque los presupuestos son muy diferentes, pero lo más importante es que se abran los ojos y la gente quiera hacer espectáculos más internacionales y no sólo pensar en lo local, porque los televidentes si están teniendo una visión globalizada y exigente.

- ¿Cómo el productor vive el detrás de cámaras de un show de esta magnitud?

Nunca sé cómo va terminar la noche y esa es parte de su magia, del por qué me encanta producir shows en vivo, es una apuesta fuerte en la que sales loco de alegría porque todo salió genial o sales con la cara abajo porque algo salió mal.

Es algo que es una locura organizada en la cual muchos grandes productores no pueden trabajar o no quieren hacerlo, pero tiene su encanto, por la adrenalina y los nervios. En el caso de la velada de coronación será una noche diferente y ambiciosa.