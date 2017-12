La verdad detrás del romance entre 'Quico' y Florinda Meza

Carlos Villagrán, reconocido mundialmente por su papel de ‘Quico’ en ‘El Chavo del 8’, contó la verdad sobre el sonado romance que habría mantenido con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños.

En entrevista con el programa argentino ‘Confrontados’, al actor mexicano le preguntaron cómo era su relación con la recordada ‘Doña Florinda’.

¿Era su novia Florinda cuando arrancaron? Yo tengo la información de que era su novio y después el Chavo se la robó’, preguntó la entrevistadora Paula Varela.

A lo que respondió: “No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda, yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía ‘llévame al carro’, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, así de nada”.

De hecho, ‘Quico’ afirmó que conversó con Roberto Gómez Bolaños para ponerle fin a su relación con Florinda Meza y esto le dijo:

"Mira, hoy que vamos a grabar…. córtala, mándala a dónde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí, para hacer el programa". No tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo”. contó Villagrán.

Así las cosas, ‘Quico’ hizo caso al consejo de 'El Chavo' y siguió una relación laboral con Florinda Meza. Finalmente indicó que tiempo después Roberto Gómez Bolaños y alla se enamoraron y casaron.