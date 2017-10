La 'verdad' tras la salida de Marcos de Protagonistas 2017

El pasado lunes los televidentes vivieron una nueva eliminación en Protagonistas 2017 en la que por mayoría de votos salió Carlos, amenazado por talento, mientras que Marcos, amenazado por corvivencia, resultó triunfador y se quedó, pero no fue por mucho tiempo.

Entre llantos, abrazos y bonitos mensajes, Carlos se despidió de sus compañeros y de la Casa Estudio. Sin embargo, hubo otra salida inesperada que sorprendió a los colombianos y a los participantes, quienes tuvieron que presenciar por primera vez que en un día, fueran dos los que dijeran adiós al reality.

Para los seguidores fue una sorpresa que Marcos tuviera que abandonar el programa sin una razón valida, pues no se había revelado el porqué el participante se había ido del reality, pero minutos después el programa realizó una publicación aclarando que “por hacer afirmaciones delicadas el participante sería reemplazado”.

Al parecer, durante la fiesta los concursantes estaban muy tomados hasta el punto de que algunos de ellos hicieron fuertes confesiones y se agredieron verbalmente, entre esos estuvo Marcos, quien le dijo a Daniela que supuestamente “él era un asesino”, llenándola de temor.

“¿Me estas confesando a mi y a toda Colombia que eres un asesino?”, preguntó Daniela y Marcos le respondió: “Sí”, lo que generó toda una polémica dentro de la Casa Estudio y fuera de ella, pues la producción decidió sacar al participante con el fin de salvaguardar la seguridad de los participantes, sin saber si lo que decía era real o en broma.

En pocos minutos los comentarios en redes sociales se dispararon, algunos en contra del canal y otros lanzaron críticas en contra del caleño, quien decidió poner fin a los rumores y explicar lo sucedido en varios videos publicados en Facebook e Instagram.

“Estoy tranquilo, en mi casa con mi familia y no tengo ningún problema. Quiero decirles que cuando se comentan cosas dentro del reality es por competencia, porque hay que hacerlo y porque es una manera de distraernos. Vivimos 48 horas allá y ustedes solo ven 40 minutos, por eso quiero aclararles todas las dudas que tienen acerca de mi pronta ssalida”, dijo Marcos en un video en vivo que compartió en Instagram.

Agregó que “es una persona alegre y le gustaba todo el tiempo estar activo, creando personajes, haciendo bromas, todo para no aburrirse y fue así como un día se puso a actuar con Camilo tomando el papel de asesino, por lo que el día de la fiesta muy tomados bromearon, pero en un momento discutieron”.

“Comenzamos a alegar, yo no lo quería agredir porque sabia que me podían echar, por lo que le tiré una pelota, un zapato y en el instante en que yo estaba partiendo un salchichón, los amenacé con el cuchillo y les dije que los iba a matar. En medio de eso Daniela se asustó y me preguntó que si era un criminal y yo le dije q sí. Fue tan real, que todos creyeron, incluso el canal que terminó expulsandome para ‘curarse en salud’”, aseguró Marcos, quien también manifestó que explicó cómo habían sido las cosas, pero esa escena nunca se mostró.

“Tuve grandes profesores y estoy agradecido con mis compañeros y con la producción por haberme brindado esa oportunidad de vivir otra experiencia, aunque loca, pero en ella pude interactuar con otras personas”, puntualizó.

