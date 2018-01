La voz de los Critic´s Choice Awards

Hollywood ha sido impactado en los últimos meses por escándalos de acosos y abusos sexuales, ¿será ese también el tema de los Critics’ Choice Awards, los importantes premios que se celebran esta noche? Hablamos al respecto con Rafael Sarmiento. Él será comentarista de la edición 23 d elos premios, que será transmitida por TNT y TNT Series, a partir de las 7:30 p. m.

Antes de las respuestas de Rafael, debes saber que dichos galardones se han consagrado como el evento posterior a los Globos de Oro y antesala a los Óscar. Estos reconocimientos son entregados por la Broadcast Film Critics Association, que reúne a más de 300 periodistas especializados de televisión, radio y web.

¿Cuál es el sabor que tiene la edición de estos premios?

-Creo que hay un sabor de transformación, hay un sabor de revolución, me parece que es el principio de una nueva era, no sé cómo vaya a ser esta nueva era, pero, por los recientes escándalos que hemos estado viviendo, por los diferentes estudios que están entrando a hacer películas, creo que va a haber una transformación en toda la industria y la forma de hacer cine, como el cine independiente que tiene un poco más de eco que el cine de los grandes estudios, reflejo de eso son los nominados.

¿Qué opinión tienes respecto al movimiento Time’s up?

-Creo que este movimiento apenas comienza, seguirá haciendo eco durante esta temporada, va a tener eco hasta la entrega de los Óscar, en marzo. A nivel masivo creo que sirve la exposición, creo que se envía un mensaje.

¿Qué importancia tiene el rol del crítico de cine?

Es algo muy ambiguo, el papel ideal del crítico de cine debería ser un punto de ubicación y debería ser una guía al espectador, para ayudarlo a ver dónde esta parado y cómo enfrentar cierta película. Es enriquecer la experiencia cinematográfica y ayudar a ver la película con otros ojos.

¿Tu pronóstico para los Critc’s Choice Awards?

-Si bien hay una lista un poco más larga que en los Globos de Oro, creo que todo estaría debatido entre dos cintas, que son: ‘The shape of water’ contra ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, una de las dos será la gran ganadora de la noche.

¿Qué sientes tú al ser una de las caras de estos premios?

-Para mí es emocionante hacer este tipo de trabajo porque me parece que estamos narrando unas historias diferentes cada año, así que la responsabilidad, agobio y nervio, es sobrepasado en muchos sentidos. Creo que TNT se ha convertido en una referencia respecto a la cobertura de premios en muchos sentidos, creo que hemos logrado un estilo que ha sido muy respetuoso de las transmisiones originales, intentamos nutrir con comentarios, apuntes, con contextualización de los ganadores, para que la gente que quizás no ha visto las películas, o que no pudo hacer un análisis un poco más allá, tenga ahí algunos datos que los hagan entender más la película o por que está ganando un premio.