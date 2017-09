Lady Gaga canceló show en Brasil y fue hospitalizada de urgencia

A pocas horas de presentarse en el Festival Rock in Rio en Brasil, Lady Gaga tuvo que abandonar el lugar por fuertes dolores que le impidieron seguir con sus shows. La artista dio a conocer su estado de salud a través de Twitter donde explicó que "sufre de dolor físico severo que le impide actuar".

Hace algunos días la intérprete de temas como 'Poker Face' o 'Million Reasons' anunció que se retira por un tiempo de los escenarios debido a su salud, pues pretende guardar reposo para recuperarse de la fibromialgia que padece. El 18 de diciembre será su concierto de cierre en Inglewood, California.

La cantante publicó unas fotos donde aparece acostada en una camilla de hospital con destrozas en sus brazos, lo que despertó la preocupación de miles de seguidores, que esperaban verla en el festival. Sin embargo, la empresa organizadora en solidaridad con los usuarios que ya habían comprado boletería para verla, devolverán el dinero a quienes ya no quieran asistir.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough to come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. I ask for your grace and understanding, and promise that I will come back and perform for you soon. I'm so sorry, and I love you so much. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:35 PDT

"Brasil, estoy triste porque no estoy lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora. Les pido que me entiendan y prometo que estaré de vuelta y actuaré para ustedes pronto", escribió la estrella en Twitter.

La estrella pop explicó en sus redes sociales que "la fibromialgia es un trastorno de carácter crónico que provoca dolores musculares y fatiga. Por lo tanto, las personas que padecen esta enfermedad tienen dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. También pueden presentar síntomas como dificultad para dormir, rigidez corporal, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos y falta de memoria, entre otras".

En el festival también estarán en escena otros grupos como Guns N' Roses, The Who, Red Hot Chilli Peppers, 30 Seconds To Mars, Aerosmith o Maroon 5, Justin Timberlake, Bon Jovi, Fergie y Alicia Keys, entre otros.