Lady Gaga, otro de los artistas confirmados para los Grammy 2017

Este domingo 12 de febrero se llevará a cabo en los Ángeles una edición más de la gala de los Grammy 2017, evento que premia lo mejor de la música.

A pocos días de la gala ya se conocen los artistas encargados de amenizar la noche. Entre ellos se encuentra Lady Gaga, Metallica, Adele, The Weeknd y John Legend, entre otros.

Gaga luego de anunciar su gira mundial y ser el show principal del Super Bowl, donde descrestó al público, ahora confirmó que hará parte de la gala de la Academia de la Grabación, compartiendo escenario con la banda estadounidense de Heavy metal, Metallica.

Cabe recordar que esta sería la tercera vez consecutiva que la excéntrica artista participa en los Grammy.

Al parecer la noche estará llena de sorpresas, pues otras celebridades también confirmaron su participación:

BEYONCÉ

Aunque hace pocos días anunció su embarazo, la cantante prometió mostrar un gran show este domingo en la ceremonia. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez?

ADELE

Con su éxito ‘Hello’, nominada a Mejor Canción, la compositora espera borrar los malos comentarios de la gala pasada, donde no le fue muy bien en su puesta en escena. Este año la británica volverá a subir al escenario e interpretar sus conocidas canciones.

¡NO HAN CONFIRMADO!

Bruno Mars, es uno de los cantantes que tiene en ascuas a sus seguidores, pues no ha confirmado si estará o no en la gala.

Otra de las que posiblemente haga parte del show es Rihanna. La artista encabeza las nominaciones en 8 categorías con su single Love On The Brain, pero aún no ha revelado si cantará este domingo en el Staples Center.