Lady Gaga, sensual y acrobática, debuta en festival de Coachella

Lady Gaga debutó con una canción romántica R&B el sábado al abrir el segundo día del festival de Coachella en el desierto californiano, donde se convirtió en la primera mujer en una década que encabeza el cartel este prestigioso evento musical.

La diva del pop presentó un espectáculo lleno de coreografías acrobáticas que culminó con confeti, bolas de fuego y juegos pirotécnicos acompañando su tema más bailable "Bad Romance".



Gaga aprovechó la estelar función para presentar una nueva canción "The Cure", un ritmo de R&B sin adornos que desemboca de pronto en un estribillo pop que dice: "Si no puedo encontrar la cura, te voy a arreglar con mi amor".



El lanzamiento comercial del tema fue al mismo tiempo que Lady Gaga dejaba Coachella, en su primera nueva canción en el mercado desde octubre pasado, cuando salió su último álbum, "Joanne".



Coachella ofreció un adelanto de la gira global que la superestrella del pop iniciará en agosto para "Joanne", un álbum que da un aire de pop más clásico e incluso sonidos country a la artista de 31 años, a la que se ha asociado muchas veces con el pop sintetizado.



Pero Gaga dejó claro en Coachella que su antiguo espíritu permanece intacto. En "John Wayne", uno de sus temas más country en el que reconoce cierta atracción hacia la rudeza masculina, la artista paradójicamente cantó sobre una pirámide de bailarines sudorosos, con el pecho descubierto y étnicamente diversos.



La sensualidad se apoderó del escenario: atrajo a un bailarín hacia ella agarrando sus vaqueros por la cintura, mientras bailarines y bailarinas frotaban seductoramente su cuerpo.



"¿Ya encontraron todos alguien con quien quieran acostarse?", preguntó en broma a la multitud de unas 100.000 personas, la mayoría jóvenes y muchos vestidos con mínima de ropa después de un largo día bajo el sol.



Sin embargo, para una cantante de la que se habló mucho por sus extravagantes vestuarios y canciones, esta vez puso énfasis en su música, dándose espacio para mostrar el brillo y riqueza de su voz en temas como "The Edge of Glory".



Su mayor mensaje sobre la moda se vislumbró cuando tocó el piano. En ese momento trató de quitarse con dificultad su suéter, en medio de una canción haciendo una demostración de autenticidad.



Invitados sorpresa

Lady Gaga hizo su primera participación en Coachella después de que originalmente estuviera prevista la presencia de Beyonce, quien canceló debido a una orden médica por su embarazo de gemelos.



Coachella, uno de los eventos más lucrativos en el calendario del mundo cultural, se realiza entre viernes y domingo de dos semanas consecutivas y con una programación idéntica.



En una edición típica de Coachella, el festival tuvo el sábado actuaciones sorpresas para deleite de los fans, que ávidamente postearon los espectáculos en las redes sociales.



El rapero Future, quien recientemente hizo historia con un álbum debutó como el número uno de las listas de Estados Unidos, causó aplausos cuando subió al escenario a Migos, el trío de Atlanta que acompaña el hit de "Band and Boujee".



Pero un nombre aún más grande subió pronto al escenario, el rapero Drake, que algunas veces ha colaborado con Future, puso a la multitud a mover los brazos mientras interpretaba su éxito "Fake Love".

Entonces, Migos cruzó el césped para hacer una actuación con DJ Snake y cantar el mega éxito "Lean On".

El DJ francés dio una segunda sorpresa cuando Lauryn Hill apareció cantando el emblemático tema de Fugees "Killing Me Softly".