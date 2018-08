Lanzamiento oficial de ‘Punto Final’, nuevo sencillo

Por Edwin Martínez López

En este nuevo tema musical, que sabe a Caribe, los músicos le cantan esta vez a los amantes del vallenato.

“Estamos muy contentos de llevar el vallenato a un mejor nivel, buscamos que los jóvenes también opten por escuchar este género y así mismo dediquen estas bellas canciones”, señaló Francisco José Ramírez, quien toca el acordeón.

“Pero ‘Punto final’, esto ya esto no va más, no podemos seguir aumentando el sufrir, tú eres de el final, soy quien está de más, me estoy enamorando, mi vida, de ti”. Este es el coro de la nueva propuesta musical.

Esta canción es de la autoría del compositor Alex Ruiz Salas, es reconocido por trabajar con grandes artistas. Ruiz ha vivido gran parte de su vida en Soplaviento, nació ahí y aún sigue el legado de su padre, hacer letras bonitas llenas de amor.

Las grabaciones estuvieron bajo la producción y dirección musical del cartagenero Johnatan Martínez, es un tema lleno de sentimiento y romanticismo, que mezcla los sonidos propios del vallenato y que busca rescatar las raíces de este folclor.

“Aún no tenemos disponible un video oficial, pero ya estamos trabajando en eso, juntos acordamos que queremos un video que este acorde con las letras de la canción, algo de despecho que le llegue a todos los oyentes”, agregó Pacho Ramírez.

En esta producción participaron reconocidos talentos del medio local, quienes aportaron sus conocimientos y experiencia en este prometedor proyecto. Esta canción está disponible desde el pasado 23 de junio en las plataformas digitales.

Pacho y Chano han trabajado juntos más de nueve años, desde un jóvenes estos artistas unieron sus talentos musicales para hacer buena música. “Más que músicos o colegas, somos amigos, desde muy pequeños siempre nos apasionó el tema de la música y hoy estamos aquí viendo nuestros frutos, nuestro primero sencillo musical”, finalizó el acordeonero Francisco José Ramírez.