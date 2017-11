Las 5 más bellas de Cartagena

La Reina de la Independencia junto a su corte real. // JULIO CASTAÑO

Reina: Roysis Yilena González Torres, corregimiento de La Boquilla. “Gracias a Dios por permitirme estar en este concurso. El premio se lo dedico a mi comunidad. Esperaba cualquier cosa, estaba preparada desde temprano. Iba a disfrutar la noche y a dar lo mejor de mí, sin embargo yo sabía que había hecho mi proceso bien y no me iba a arrepentir de nada”. // JULIO CASTAÑO

Virreina: Teresa de Jesús Asprilla Soto, Olaya, sector El Progreso. “Muy emocionada y feliz. Desde que me probé mi vestido esta mañana dije: ‘Soy la reina’. Independientemente si hubiese ganado o no, yo era la reina porque me sentía así. Es un reconocimiento a mi trabajo, mi familia, mi mamá, la comitiva, y todas esas personas que estuvieron aportando un granito de arena para que este sueño fuera una realidad”. // JULIO CASTAÑO

Primera Princesa: Adelis Moreno Rodríguez, El Pozón, Sector Primero de Mayo. “Estoy muy emocionada, no pensé quedar entre las 5 finalistas. Le doy gracias a Dios y a mi equipo por todo este trabajo maravilloso. En un momento pensé que no iba a clasificar porque los nervios me atraparon, pero cuando estaba entre las finalistas me tranquilicé. Seguiré trabajando en mi proyecto”. // JULIO CASTAÑO

Segunda Princesa: Ruth Jannerys Salazar Reales, El Educador. “Estuve muy segura pero no confiada. Haber quedado entre las cinco finalistas es mucho entre 30. Estoy muy feliz, emocionada. Mi familia me apoya, mis amigos y mi asesor. Espero seguir estudiando, modelando que es lo que me gusta y proyectándome. // JULIO CASTAÑO

Tercera princesa: Scherelly Gutiérrez Eljadue, Los Jardines. “Estar en este lugar y es algo muy importante. Seguiré luchando por rescatar las Fiestas de la Independencia en el barrio y que los cartageneros conozcan la historia. Mi barrio y mi comitiva están orgullosos, ellos siempre estuvieron apoyándome”. // JULIO CASTAÑO