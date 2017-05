Las emotivas palabras de despedida de Carolina Soto

“Hace 8 años, un 15 de febrero llegue al CANAL RCN, ese día iniciaba la realidad de un sueño que tuve en mi mente desde que inicié mi carrera profesional...”, así inicia el texto de despedida de Carolina Soto tras su renuncia al cargo de presentadora de entretenimiento.

La caleña, quien se desempeñó por muchos en el canal, escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para todos sus seguidores y televidentes. Carolina Soto se va del Canal RCN

“Llegué para ser periodista, aprendí que en este oficio se trabajan los 7 días de la semana y entendí que debía sacrificar muchas veces las fechas especiales y los días en familia... sin embargo me aventuré y trabajé incansablemente... hubo días duros, lloré muchas veces dentro de los baños del canal, no era fácil buscar noticias, escribir, editar y tener un ritmo tan agitado en este maravilloso trabajo... extrañaba mi familia... sin embargo conocí personas extraordinarias que me enseñaron y empecé a disfrutar cada día de mi trabajo.[SIC]”, afirmó.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los que hicieron parte del canal y a sus televidentes que siempre la apoyaron en cada una de sus emisiones.

Por su parte, sus seguidores le desearon muchos éxitos y esperan verla nuevamente en la televisión.

Según TvyNovelas, Soto presentó su carta de renuncia a Claudia Gurisatti, directora del noticiero, al finalizar la emisión de las 7:00 a.m. de esta semana.

La renuncia, llega al anunciarse que las presentadoras de entretenimiento no solo debían estar en el set de noticias leyendo el teleprompter, ahora deben también hacer trabajo de campo, cosa que no le gustó a muchas.