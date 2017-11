Las envidiables vacaciones de 'Epa Colombia' en París

Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, es un claro ejemplo de que los sueños sí se cumplen. Lea aquí: ¡Irreconocible! Así luce ahora 'Epa Colombia' tras varias cirugías

La joven, popular por sus divertidos videos en la web, viajó a España, invitada por la emisora Olimpika, para presentarse en dos discotecas de Madrid.

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer ha compartido varias fotos y videos en los que se ve que la está pasando espectacular en el país europeo.

"Hace poco me operé la cola y me puse medio litro en cada nalga. Todo salió muy bien me perdí por cuestiones del Instagram pero Dios es grande y el me respalda me dijo que estaría cruzando fronteras y estoy a unos días de llegar a París hay es cuando veo que Dios si existe y me cambio la vida para todas las personas que me querían ver mal estoy mejor que nunca ya no soy epa Colombia ahora soy epa internacional", escribió.

Cabe recordar que Daneidy se hizo popular luego de compartir en sus redes un video cantando un jocoso tema en apoyo a la Selección Colombia. Desde ese momento, ‘Epa’ no ha dejado de ser tendencia en internet.

Gracias al auge que ha tenido en redes sociales, la joven decidió someterse a varias cirugías para mejorar su apariencia. La nariz, los senos, la cola y el abdomen son algunas de las partes de su cuerpo que lucen irreconocible y que gracias a los clips que sube a su red, los seguidores han podido apreciar el notable cambio de Barrera.

En septiembre lanzó su canción ‘Nuestro amor es único’, en compañía de su novia Diana Celis, ex futbolista de La Equidad.

Estas son algunas de sus publicaciones durante su estadía en París.

Los sueños si hacen realidad. Dios me dijo que estaría cruzando fronteras y así a sido, pase por Madrid, Barcelona y a París, aún no voy a parar. Je crois en mes Rêves Merci beaucoup mon Dieu Una publicación compartida de Epa colombia (@epa_colombia) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 3:52 PDT

Ahora sí pueden repetir conmigo todos. De poquiticas querida la que puede puede Una publicación compartida de Epa colombia (@epa_colombia) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 4:03 PDT

Amor desde donde me miran #paris. Una publicación compartida de Epa colombia (@epa_colombia) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 2:25 PDT

Feliz hallowen los amo espero la pasen muy bien aquí en París no se. Celebra pero los amo demasiado Una publicación compartida de Epa colombia (@epa_colombia) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 3:12 PDT