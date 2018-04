Las exigencias de Will Smith a su llegada a Cartagena

La visita de Will Smith a nuestro Corralito de Piedra ha causado revuelo a nivel mundial. Aunque la estrella de Hollywood llegó desde el pasado sábado, solo hasta el miércoles cartageneros y turistas pudieron verlo en público durante el primer día de rodaje de la película ‘Gemini man’. El famoso actor compartió en sus redes sociales un video donde muestra lo feliz y agradecido que está con el calor humano que ha recibido de nuestra ciudad, lo que ha emocionado mucho más a sus fanáticos. Pero Will sigue dando muestras de su gran humildad pues conocimos en exclusiva, que a diferencia de otros artistas de la misma talla de él, no ha tenido muchas exigencias en el hotel donde se hospeda y en la misma producción.

Demasiado sencillo

Desde su llegada a Cartagena, Will apareció vistiendo tenis, jeans, camisa abierta con una franelilla y gorra, lo que indicaba que estaba muy bien preparado para el clima de la ciudad. Sonriente posó para nuestro lente y desde ese día no supimos más de él. Una vez instalado en el hotel Intercontinental en Bocagrande, el actor no se ha hecho sentir mucho en las instalaciones pues siempre ha pedido servicio a la habitación por eso pocas personas han tenido la oportunidad de verlo porque no ha visitado ni el restaurante, ni el bar, ni la piscina.

Todo indica que la estrella no ha probado mucho de los manjares de nuestra región pues ha pedido comida muy sencilla, sin salsas y acompañamientos de verduras de todo tipo para almuerzos y cenas.

Su desayuno consta básicamente de 4 huevos cocidos, mucha verdura cruda, aguacate y tres salchichas.

Esperemos que Will en los próximos días se antoje de una buena bandeja de pescado y uno que otro frito.