Las fanáticas esperan el regreso de Justin a Colombia

Han pasado ya tres años desde la visita del polémico cantante canadiense a Colombia, creciendo como artista, como personaje de la industria de la música, entre sus excesos y líos judiciales en distintas partes del mundo.

Transformado en uno de los referentes más importantes del género pop en el mundo, regresa a Colombia este 12 de abril en Bogotá, con una selección de su música, en especial con las canciones de su más reciente álbum ’Purpose’, el cual le da nombre a su actual gira mundial.

El artista fue nominado a los Grammy 2017 en las categorías Canción del Año y Mejor Actuación en Solitario con ‘Love Your Self’. Por su parte, ‘Purpose’ también fue nominado a Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Álbum del Año, sin duda una de las categorías más importantes.

Además, se encuentra nominado a los Kid Choise Award US 2017, que se celebrarán el próximo 16 de marzo en los Ángeles, en la categoría Cantante Masculino Favorito. Justin Bieber es un artista que crece junto con sus fans y en su evolución musical presenta importantes colaboraciones con Major Lazer y MO con su hit ‘Cold Water’ y Dj Snake con ‘Let me love you’.

Luego de presentarse en escenarios como Brooklyn's Barclays Center, Los Angeles' Staples Center, Chicago's Allstate Arena and Toronto's Air Canada Centre y visitar países como Reino Unido, Alemania y España, el tour llegará a Bogotá.

Con canciones como ‘Sorry’ y ‘What do you mean?’, de Purpose lo llevaron a lo más alto de la Billobard en todos los formatos, tanto en radio, ventas físicas y streaming basado en el número 1 Hot 100 de la semana. Con ellos vendió más de 330 mil unidades digitales en los Estados Unidos en su primera semana convirtiéndose en uno de los mejores álbumes de su carrera.

"What Do You Mean?" también fue número uno en su país, Canadá, y se convirtió la más sonada en el Reino Unido a nivel nacional en los chart. Continuando con este camino de éxitos con "The Feeling" and "Love Yourself" con la colaboración del artista Halsey y el último fue una colaboración de co-escritura con el artista de Indie pop Ed Sheeran.