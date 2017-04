Las Kardashian se dejaron contagiar del éxito de "Despacito"

"Despacito", la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee que se ha convertido en un fenómeno mundial logró contagiar al clan Kardashian.

Así, se pudo ver en las redes sociales de Kim Kourtney y Kylie, quienes no paran de escuchar la pegajosa canción.

Kim y Kourtney se encuentran en México celebrando el cumpleaños de la mayor de las hermanas, Kourtney, y en Snapchat han publicado varios vídeos bailando el éxito del momento.

Ademas, Kim confesó lo mucho que le gusta el tema y en su cuenta de Twitter publicó un trino afirmando que estaba escuchando "Despacito" por centésima vez.

Por su parte, Kylie también publicó en su Snapchat un vídeo donde se escucha la canción de fondo y otro donde intenta bailarla con un amigo.

Daddy Yankee no pudo ocultar su felicidad y en su cuenta de Instagram publicó el vídeo de las hermanas mientras paseaban en un yate con "Despacito" a todo volumen.

Now playing #Despactio on repeat for the 100th time

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017