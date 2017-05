Las mujeres de Martín Elías se enfrentan

Lo que empezó siendo una tierna publicación donde Claudia Varón, ex pareja de Martín Elías, le expresaba su amor al pequeño ‘Martincito’ y además mencionaba que él cuidaría a la pequeña Paula, terminó convirtiéndose en un ring de boxeo, donde la última esposa del fallecido cantante de vallenato, Dayana Jaimes, ‘le cantó la tabla’ a Claudia y acabó dándole un knockout que la dejó sin palabras. Los amores del intérprete de 10 razones para amarte son noticia hoy, y no precisamente por hechos que las enorgullezcan.

Todo fue en Instagram

A pesar de que Claudia o ‘Caya’ como es conocida por familiares y amigos decidió no contestarle a Dayana, esta última sí aprovechó la publicación para escribirle varios polémicos mensajes, aplaudidos por muchos pero criticados por otros.

#tbt te enseño cada día con amor, lo más hermoso de este caminar es que aprendo de ti, que sabemos que estamos de paso trabajando en el propósito De Dios en nuestras vida y que mejor que nuestra raíz es Jesus, que me permite educarte en sus bases, para que las tormentas ⛈ se conviertan en aprendizaje. declaro en ti que creces cada día en sabiduría, en estatura en gracia para con Dios y los hombres. Eres y serás un ejemplo Lucía y Paulita verán en ti ese hermano mayor que las protege, ya eres testimonio JR y tú FE y fortaleza en Jesus me estremece positivamente te amo caballero mío @martineliasjr Una publicación compartida de Caya Varon (@cayavaron) el 4 de May de 2017 a la(s) 9:30 PDT

Estas fueron las palabras de Dayana Jaimes en la publicación.

“Con todo el respeto que te mereces no sé por qué ahora en todo momento mencionas a mi hija Paula cuando en más de una vez te llamé para decirte que tu hijo estaba bien, que había llegado bien a Valledupar cuando lo enviabas recomendado y jamás contestabas. Martincito es un niño noble y tengo más que claro que son hermanos, amores de Martín y míos, y en más de una ocasión mi hija lo llamó porque quería escucharlo, ella es una niña inocente y tampoco nunca contestaste. No trates de manipular como siempre lo haz hecho en decir que Martincito será un ejemplo para Paula cuando desde el día que se fue ni una llamada le ha hecho y ella lo llama ‘Tin, tin’, así como lo hace con su papá. Cuando se fue a despedir de Paula no querías que lo hiciera y tus papás te tuvieron casi que obligar. En el sepelio de mi esposo dejaste ver qué humilde no eres y no aplicaste lo que tanto predicas, dejaste que Martincito me abrazara y le fuiste claro ‘No te demores’, una persona que estaba a tu lado te dijo, Claudia eso no se hace, después Martincito llega donde mi familia y los abraza porque sí compartió con mi familia, es más, compartió más que con la del papá y estaba abrazando a mi tías, que muchas veces lo cuidaron, y tu mamá fue y se los arrebató. Ahora no hagas esto, tengo el celular de Martín en mis manos y todas tus conversaciones solo eran quejas y más quejas, hasta le pediste un carro más grande porque Martincito necesitaba uno”.

“Martincito te puede dar fe de como se expresó hacia a ti el jueves 13 de abril en una habitación del hotel, que a mí me tocó calmarlo porque cada vez que estaba con su papá y se regresaba comenzaban tus reproches por cualquier cosa que el niño te decía. Ya está bueno de tanta manipulación, al final Martín está con Dios, se fue amándome y me llevo sus mejores recuerdos en mí. Esto lo escribo porque nombras a mi hija cuando muy bien sabes que eso no lo sientes, eso lo haces porque siempre tu vivir ha sido así manipular. Yo fui la de la idea del viaje de Martincito a Valledupar y le mandé a cambiar el tiquete, sus amigos son testigos de eso y hasta tu propio hijo se puso feliz y pudo compartir más con su papá. Martincito pudo haber compartido más bellos momentos con su papá pero tu prepotencia y manipulación era tan grande que en un cumpleaños vi a mi esposo llorar porque su hijo no lo llamó, tú le quitaste esa oportunidad y solo a los 7 meses de haberse dejado en cuerpo de ti fue que lo pudo ver”.

“A tu familia gracias por todas las ayudas, atenciones y ese amor que le tenían a Martín, pero ojo, Martín no se hizo por tu familia, Martín se hizo poco a poco y cuando se deja de ti, tenía una mano adelante y otra atrás, decir que sus momentos más felices fueron a tu lado es mentira”.

“A tu padrastro, como me lo dijo Martín, dile que gracias por sus palabras, fue la única persona sincera, y cuando me habló me acordé tanto de lo bien que Martín hablaba de él, decía que era totalmente diferente a ti, razón tenía”.

“Jamás fui tu amiga y tú lo sabes, como también sabes que jamás destruí tu matrimonio porque Martín tenía otra pareja antes de estar conmigo y tú sabes quién es y no la menciono por respeto a ella, a la que le hiciste la vida imposible. Claudia, entre amistad y conocer a una persona hay una diferencia muy grande. Que te escribí en Twitter sí, muchas veces, porque mis amigos eran Luis Ángel y Martín, por ellos te conocí a ti, y sabes bien que cuando acepto ser novia de Martín ya ustedes estaban dejados de cuerpo, más no de papeles y con el tiempo luchó hasta que logró que firmaras”.

“Ya basta de tantas mentiras, tú sabes muchas cosas, tengo pruebas para parecer la buena y la víctima cuando no es así, mi esposo lo sabía y por su memoria ya para y busca a Dios de verdad, por Martincito aunque no lo creas voy a velar y lo que es de él, será de él porque para eso se mató tanto su papá, por sus hijos, su familia y por mí. Y por favor Dios doblega tu corazón, y Martincito que hable con Paula que hasta para dormirse lo llama, y no lo hago para ganar seguidores ni parecer la buena”.