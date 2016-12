Las novelas que darán mucho de qué hablar en el 2017

RCN y Caracol vienen con toda en el 2017. Con el fin de mantener enamorados a sus televidentes las bionovelas serán las protagonistas de la nueva parrilla de programación.

Las historias de Patricia Teherán, Hugo Chávez y Kaleth Morales son algunas de las series que harán su debut el próximo año.

Prepárese para ver nuevas producciones cargadas de mucho drama y música.

1. Los Morales: La serie será transmitida por el canal Caracol y contará la historia de la dinastía Morales (desde Miguel a Kaleth). El protagonista es Julio Meza, ganador del Factor X.

2. Pambelé: Esta novela lleva varios años guardada en RCN, pero según fuentes confiables, el próximo año saldrá al aire. Jarlin Martínez le dará vida a Kid Pambelé.

3. Jaime Garzón: Aunque no tiene título definido y hay problemas con los derechos de autor, RCN tiene prevista lanzarla para 2017.

4. El Comandante: Narrará la historia del fallecido Hugo Chávez Frías. Producida por Sony y transmitida por RCN. Lea aquí: RCN trasmitirá 'El Comandante', la serie inspirada en la vida de Hugo Chávez

5. Colombia’s Next Top Model: En esta versión, 16 mujeres demostraran que ser modelo no es tan sencillo como parece. La conducción estará a cargo de Carolina Cruz y Franklin Ramos. Iniciará a principios de enero por el canal Caracol. Lea aquí: Colombia's Next Top Model regresa en su tercera temporada6. Francisco, el matemático: La serie que fue una de las más importantes de la década de 2000 en Colombia, regresará a la pantalla de RCN.

7. Patricia Teherán: La vida de esta cantante vallenata será transmitida por el canal Caracol. Elisa Camargo es la encargada de protagonizar la bionovela. Lea aquí: María Elisa Camargo le dará vida a Patricia Teherán