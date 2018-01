Las 'selfies' que marcaron tendencia durante 2017

Pasan los años pero la moda de los selfies sigue vigente.

Y es que esta tendencia parece estar blindada ante el ambiente 'viral y efímero que predomina en las redes sociales.

Desde aquel famoso 'selfie', publicado por Ellen DeGeneres, durante la gala de los Oscars 2014, son millones los usuarios que siguen tomándose y publicando fotografías con este estilo.

Algunas de ellas trascienden, sobre todo las que son publicadas por famosos. Por eso, a continuación, rescatamos 10 de los selfies que hicieron lo propio en este 2017:

1. Antonella Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino, Lionel Messi, publicó esta adorable selfie junto con sus pequeños Thiago y Mateu, quienes miman su barriga del tercer embarazo. La imagen le dio la vuelta al mundo.

2. Sarah Idan, Miss Irak, publicó esta selfie posando junto a Adar Gandelsman (Miss Israel) durante Miss Universo para enviar un mensaje de paz. La imagen despertó polémica en el país musulmán y la mujer, incluso, fue víctimas de amenazas.

3. Esta selfie publicada por la modelo Irina Shayk dejó a más de un seguidor boquiabierto. La fotografía recibió más de medio millón de 'Me gusta'.

4. La selfie que enloqueció a más de uno tratando de entenderla. La foto la tomó un joven como recuerdo de un paseo con su novia. El resultado fue la imagen con una chica de dos cabezas. Finalmente el hombre explicó que su novia estornudó al momento de tomarla, por lo que la imagen fucióno los dos marcos. Así tuvo la fin la polémica.

5. La última selfie de este listado nos trae a los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, Barack Obama y Bill Clinton. Se juntaron durante el evento de golf Presidents Cup y allí un asistente aprovechó para sacar la histórica y particular fotografía.

When you can take a selfie with three US Presidents, you do it!! pic.twitter.com/E3pNlZ07gs

— Tim Mickelson (@goodwalkspoiled) 28 de septiembre de 2017