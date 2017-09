Latin Grammy, un momento agridulce para nominados boricuas

Los han nominado en las categorías principales pero no están de ánimo para celebrar: tienen la cabeza 100% metida en Puerto Rico.

Residente, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Tommy Torres, Eduardo Cabra y Carlos R. Pérez son algunos de los artistas boricuas que figuraron esta semana entre los candidatos a la 18va entrega anual de los Latin Grammy, mientras la isla atraviesa un momento de desesperación y oscuridad tras el devastador paso del huracán María. Fue, por decir lo menos, un momento agridulce.



"Son momentos de mucha tensión, de mucha incertidumbre, pero siempre es una bendición poder recibir nominaciones al Latin Grammy y ser reconocido por la Academia", dijo Fonsi a The Associated Press el martes, momentos después de conocer que "Despacito", su megaéxito con Daddy Yankee, recibió cuatro nominaciones, a grabación y canción del año, así como a mejor fusión/interpretación urbana por su remix con Justin Bieber y mejor video musical versión corta por su clip, un colorido homenaje al ahora devastado barrio de La Perla.



"La realidad es que este sentimiento en una sola palabra es como que desespero", dijo Fonsi, quien se encuentra de gira. "Uno trata con todo el profesionalismo y todo el respeto que se merece el público que te va a ir a ver de poner y dar el 100% cada noche, cuando por dentro el corazón de uno y la preocupación de uno pues está en Puerto Rico y en la gente que está sufriendo, que lo perdió todo". Señaló que planea viajar a la isla la próxima semana para ayudar desde allá.



Casi una veintena de personas que trabajan en su gira son de Puerto Rico. "Tienen familia, y tienen hijos, y tienen padres y abuelos y tíos y muchos de ellos no se han podido comunicar", se lamentó. "Nos miramos las caras todos los días con ganas de llorar, con ganas de gritar, y cuando empieza la primera canción hay que mirar pa'l frente 'and the show must go on'", añadió. El show debe continuar.



El video de "Despacito", el más visto en la historia de YouTube con más de 3.800 millones de vistas desde su lanzamiento en enero, fue producido y dirigido por Carlos R. Pérez y resalta el colorido y la belleza característicos de la isla.



"Son emociones totalmente complejas porque veníamos de celebrar con todo furor el éxito de no tan solo la canción sino lo que la canción y el video estaban representando para Puerto Rico y para la gente de Puerto Rico y comunidades como La Perla, que claramente es una comunidad que por muchos años sufrió de los mismos percances que muchas barriadas alrededor de Latinoamérica y el mundo", dijo Pérez a la AP. "Me sentía bien orgulloso de tener una pieza que tenía un impacto cultural y pues ver todo eso desaparecerse ante el huracán María es una emoción bien intensa".



Pérez siente que el video de "Despacito" pasa a ser casi "una pieza de recordatorio de quiénes somos, cómo somos, cual es el calor humano que nos caracteriza", y espera que lleve al mundo a unirse para luchar por recuperarlo y al gobierno de Estados Unidos a reaccionar "con la urgencia que se necesita".



Daddy Yankee se abstuvo de hablar con los medios tras el anuncio de las nominaciones. Estaba completamente abocado a sus esfuerzos para la isla. El superastro del reggaetón, que en días recientes recolectó alimentos y artículos de primera necesidad en sus conciertos en Nueva York, Chicago y Connecticut, ha estado activo en su cuenta de Facebook invitando a sus seguidores a donar dinero a Feeding America a beneficio del Banco de Alimentos de Puerto Rico. El jueves, anunció que donará un millón de dólares de su propio dinero, a distribuirse entre Feeding America, American Red Cross y Habitat For Humanity.



"Como puertorriqueño que vive en la isla, sentí el llamado de que la reconstrucción de mi país tiene que ser para el largo plazo", dijo en un comunicado exclusivo a la AP. "En esta fase inicial, quiero asegurarme de que cada persona tenga un plato de comida. En el largo plazo, mi compromiso es trabajar para asegurarme de que el mayor número de familias en la isla tengan un techo seguro".



Residente, quien encabeza la lista de nominados con nueve menciones que incluyen grabación, canción y álbum del año, se expresó muy complacido por el recibimiento de su primera producción en solitario post-Calle 13, pero al mismo tiempo preocupado por la situación en su tierra natal, adonde planea llegar en los próximos días. El músico, radicado en Nueva York, habló en medio de su gira, desde Argentina.



"Estoy muy contento con lo de los Grammys, pero yo creo que ahí la gente no está pensando en eso ahora mismo. Algunos están pensando en cómo salir de allí, otros en cómo ayudar a reconstruir el país porque hay mucha destrucción y yo por mi parte estoy haciendo todo lo que tengo en mi poder para llegar lo antes posible, probablemente el domingo", dijo. "A veces con este tipo de situación, a pesar de que todo el mundo quiere ayudar, me pongo un poco paranoico de a quién le doy la donación o a qué organización, y prefiero yo ir personalmente y ver qué es lo que verdaderamente hace falta porque me dicen miles de cosas".



El 16 de noviembre planea usar el escenario de los Latin Grammy, como acostumbra, para abogar por una causa _ en este caso la reconstrucción de la isla.



Su hermano y excompañero de éxitos de Calle 13, Eduardo Cabra ("Visitante), está "súper contento" con su nominación a productor del año por su trabajo con Vicente García, Diana Fuentes y Tommy Torres, La Vida Bohème, Silvina Moreno y Swing Original Monks. Sin embargo, el asunto de María le ha dado "mucha ansiedad, de verdad".



Desde Bogotá, donde se encuentra trabajando, no pudo dormir pensando en su familia, que estaba refugiada en su casa en Puerto Rico cuando pasó el huracán y afortunadamente se encuentra bien.



"Yo estoy loco por llegar pa'llá para arrancar a trabajar. Yo tengo mi estudio de grabación allá y yo creo que el trabajo es lo que también va a ser motor para volver a estabilizar" la situación. "Es eso, reconstruir, que va a tomar mucho tiempo".



Tommy Torres, quien comparte una nominación a canción del año con Diana Fuentes por "La fortuna", vio a su suegra _ la madre de la actriz Karla Monroig _ perder su casa con el paso de María.



"Ha sido una semana de mucha tensión", dijo citando los huracanes Irma y María y el terremoto que estremeció a México. "Han sido momentos en los que hemos estado valorando las cosas de una manera totalmente distinta. Es como que el paneta está enviándonos unas señales y estamos buscándole sentido a todo".



Mencionó su apoyo a esfuerzos como la fundación United for Puerto Rico y la Fundación de Ricky Martin y elogió la unión y activismo de muchos artistas y personalidades en Estados Unidos que han estado recaudando y moviendo esfuerzos para ayudar a los afectados.



Sobre la respuesta que haya dado o pueda dar el gobierno del presidente Donald Trump, Eduardo Cabra dijo que no espera nada.



"Yo nunca he esperado nada del gobierno federal", afirmó. Puerto Rico "ha sido un pueblo que ha estado colonizado por los Estados Unidos por más de 100 años, eso es algo muy fuerte, cualquier cosa puede pasar. Hay mucha gente que se ha sacrificado por el país, mucha gente que ha ido a la guerra y... lo que ha recibido a cambio el pueblo han sido migajas".