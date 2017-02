Laura Acuña y su conmovedora lucha para ser madre

En entrevista con La W radio, la presentadora de Muy Buenos Días, Laura Acuña, habló con Vicky Dávila varias cosas de su vida personal que posiblemente muchos no sabían.

En medio de la conversación Acuña reveló que padece una fuerte enfermedad conocida como endometriosis, por la cual sufrió mucho tiempo.

“A raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, declaró Laura.

La también modelo dijo que durante los años que luchó por quedar embarazada lloró casi todos los días hasta el punto que le sugirió a su esposo, Rodrigo, que se divorciaran o adoptaran un hijo. “Había meses en que me volvía un poco loca y, digamos, que si no fuera porque él [por Rodrigo] que es muy aterrizado y tranquilo [todo hubiera acabado], porque de otro dice, esta vieja además del problema, loca […] Yo le decía, mira, yo definitivamente no voy a poder tener hijos, lo mejor es que nos separemos porque tú tienes derecho a tener tu familia. Es una vaina que uno de verdad se siente culpable”.

Finalmente llegó el momento más esperado por la pareja de esposos, la presentadora quedó embarazada y lo primero que concluyeron fue “las cosas pasan cuando tienen que pasar, en el momento que es ni antes, ni después” comenta Acuña.

Actualmente su hija Helena, tiene tres meses de nacida y asegura que es lo mejor que la podido pasar en su vida.