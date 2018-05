Laura Bozzo demanda a película por usar su frase "Que pase el desgraciado"

"Que pase el desgraciado". Con esta frase Laura Bozzo se hizo famosa con su programa ‘Laura en América’ donde relataba historias de familias en Perú, que además de que eran muy dramáticas también sacaba risas a los televidentes.

La presentadora anunció que realizará una millonaria demanda en contra de la película 'Caiga quien caiga' por usar su reconocida frase sin permiso, pues aseguró “que no va a tolerar que nadie toque su imagen y quien lo haga pagará las consecuencias”.

"Mandamos ayer una carta notarial y tenían 24 horas para sacar toda imagen que tenga que ver conmigo en la película y la frase: 'Que pase el desgraciado' de la que soy propietaria. Nadie puede usar la frase”, dijo Bozzo al medio Perú 21.

La abogada manifestó que su frase está patentada en Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) en su país natal, por lo que al enterarse de la noticia se molestó mucho y afirmó que pedirá un millón de dólares a la productora de la película que trata sobre la captura de Vladimiro Montesinos, basada en el libro del ex procurador de anticorrupción, José Ugaz.

“Mañana se inicia la demanda penal y civil. A mí no me van asociar con una organización criminal donde yo no tengo nada que ver. Estoy pidiendo un millón de dólares por daños y perjuicios. Estoy dejando un poder a mi abogada para que ella litigue, pero esto será hasta las últimas consecuencias", puntualizó.