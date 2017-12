Laura González regresó a Colombia como virreina Universal de la Belleza

La virreina Universal de la Belleza y señorita Colombia, Laura González, arribó al país en la tarde de este sábado, luego de participar en el concurso de Miss Universo en Las Vegas, Estados Unidos.

La cartagenera fue recibida por decenas de seguidores en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde compartió con las personas que la estaban esperando desde hace varias horas para poder tomarse una foto con la segunda mujer más bella del mundo.

A su llegada la señorita Colombia manifestó que el concurso le permitió aprender de sus compañeras y de las culturas, y que fue una experiencia inolvidable.

“Fue increíble, es una mezcla de sentimientos y me siento supremamente agradecida de estar ahí y de haber llegado hasta este punto, pero al mismo tiempo ustedes saben que yo me fui a ganar y es así como todos tenemos que irnos a una competencia, irnos a ganar y seguramente los frutos se van a ver. No gané esa corona, pero estoy segura de que vienen muchísimas coronas para mí”, indicó.

La virreina también aseguró que la señorita Sudáfrica ganó porque la organización estaba buscando algo distinto. “Ella y yo somos chicas totalmente diferentes, yo me encariñe muchísimo con ella. Pero somos distintas físicamente y en personalidad, ella es más tranquila, dulce y yo soy más risueña, extrovertida y esta vez Miss Universo quería contar con una mujer como ella”, dijo.

Sobre su respuesta a ¿cómo hablarle de terrorismo a un niño?, aseguró que ha sido muy controversial y “van a seguir hablando de mí porque creo que terminé haciendo una reflexión y es que más allá de vivir asustados los colombianos con el terrorismo lo que tenemos que implementar es más cultura, amor y libros en nuestros niños”.

Asimismo, sobre la foto que ha generado polémica, en donde posa con un arma de fuego, la virreina señaló que “jamás quise disfrazarme de terrorista, creo que todo mi mensaje desde que fui elegida señorita Colombia ha sido muy distinto. Pague a mis 22 años y no pensé que habría un montón de gente mirándome y lo hice molestando con mis amigos y no creí que iban a haber tantas consecuencias, porque nunca fue el mensaje que quise dar”.

La señorita indicó que espera compartir con los colombianos y pasar tiempo con sus familiares para luego ir pensando en lo que se viene.

“Quiero descansar un poco con mi familia, tener mi espacio y, así como lo hice en los Estados Unidos, empezar a hablar de lo que paso de mi historia, porque quiero que me conozcan más, me he caracterizado por ser muy abierta y quiero que eso siga así para mostrarles mi corazón con todos los colombianos”, explicó.

Laura González también manifestó su interés por la actuación y señaló que espera iniciar sus estudios en el corto plazo.

“Me muero de ganas por actuar, estoy estudiando todas las posibilidades de lo que puede pasar y lo que puede venir, pero también quiero estudiar lo que pasa aquí en Colombia, pero tengo que hacerlo con calma para tomar la mejor decisión y porque no me quiero equivocar”.

La señorita Colombia señaló que "todos los colombianos queremos la paz, algunos están de acuerdo con unos ideales, otros con otros, pero todos queremos cerrar esta capítulo, en el concurso me encontré con chicas como Irak y Egipto, que también han tenido situaciones difíciles y pudimos hablar de su historia y como los jóvenes queremos cerrar esta historia triste y venir con avances”.

Finalmente, la virreina indicó que todavía no tiene definido cuando va regresar a Cartagena, porque no está en la agenda del Concurso Nacional de Belleza y debe esperar sus indicaciones, pero aseguró que espera hacerlo muy pronto.