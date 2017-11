Señorita Colombia viaja rumbo a Miss Universo

En plena travesía aérea se encuentra la Señorita Colombia, Laura González Ospina, con el propósito de llegar a la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos), donde se realizará el concurso Miss Universo, que tendrá el próximo 26 de noviembre su noche de elección y coronación.

En la noche de este viernes viajó desde Cartagena hasta Bogotá, con un buen número de maletas y sin adelantar mucho de lo que lucirá durante las próximas dos semanas ni en la noche de entrega de la corona. “Quiero que todo sea una sorpresa”, dijo.

La travesía es larga. En el aeropuerto hizo tránsito para abordar el vuelo de United Airlines a la 1:14 de la mañana y en más de cinco horas aterrizará en Houston (Texas). Allí, el largo proceso de migración de Estados Unidos y un nuevo vuelo hacia la llamada Ciudad del Pecado, Las Vegas, que nuevamente, por tercera vez consecutiva, recibirá a las mujeres más bellas del mundo.

La edición 66 de este certamen se realizará desde este sábado al 26 de noviembre en The Axis, dentro del complejo Planet Hollywood Resort & Casino. En él, participarán candidatas de 86 países, que competirán por el título de ser coronada como la mujer más bella del universo.

En su pecho lleva a todo un país que se siente orgulloso de su soberana. #MásQueBelleza #CNB #SrtaCartagena #Misscolombia Vestuario: @alexanderrojasmoreno Una publicación compartida de Laura Barjum (@senoritacartagena) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 8:37 PST

Con la misma seguridad con la que llegó al Concurso Nacional de Belleza, el pasado mes de marzo, partió Laura González. “Serán dos semanas intensas, inolvidables hasta la noche de mi coronación”, afirmó entre risas, pero con firmeza.

En sus meses de preparación, la Señorita Colombia afirma que una de sus más importantes armas para lograr la tercera corona universal de la belleza es un grupo de Whatsapp.

“Tenemos un chat de Whatsapp y con casi todas hablo bastante y las escucho a todas. Hace poco estuve con Miss USA en Medellín, quien visitó nuestro país y le encantó, y con ella también estuvimos hablando de Miss Universo, que sé que será una edición muy linda e inolvidable para los colombianos”, comentó Laura González.

No ha dejado nada al azar, con una intensa preparación física que no puede dejar de lado, pero en especial, afirmó, la preparación ha sido mental. “No ha sido fácil ser Señorita Colombia al principio, porque no estaba tan acostumbrada a las críticas tan fuertes, en especial al físico y he aprendido a sobrellevarlo, a saber lo que tengo que escuchar y que debo ignorar. Es una preparación constante que me ha permitido ser más fuerte día a día”.

Aunque no toda su familia podrá viajar, en los próximos días, asegura que han sido parte fundamental en cada uno de los logros que ha obtenido en su vida, y en este reto, estarán junto a ella.

“Lo ha sido todo, mi apoyo y mi fortaleza en la preparación. La gente pregunta por la preparación en pasarela y gimnasio, pero las reinas somos lo que somos, ha sido por la educación y la dedicación de nuestras familias, desde que somos unas bebés. Ellos han sido los preparadores de mi vida”, finalizó la soberana de la belleza colombiana.