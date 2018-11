Laura Olascuaga Pinto: "El reinado es un ciclo cerrado"

Cuatro días, ese es el tiempo que Laura Olascuaga Pinto demoró como virreina nacional de belleza. La bolivarense renunció el viernes al título que ganó en el Concurso Nacional de Belleza y ayer esa organización aceptó su dimisión. ¿Por qué decidió dar un paso al costado tan pronto? (Lea aquí: Señorita Bolívar renuncia al título de Virreina Nacional de la Belleza)

“Tengo muchos motivos, que son personales, pero sí, pienso que (renunciar) es lo mejor para mi tranquilidad, para todo lo que se viene, para mis proyectos. Esto tiene que ver con muchas cosas, con mi tranquilidad, con mi descanso, con mi futuro y porque ya, yo siento que es un ciclo cerrado”, responde la estudiante de comunicación social, de 23 años, que representó a Bolívar en la más reciente edición del Concurso Nacional de Belleza. (Lea aquí: Conoce a Laura Olascuaga Pinto, Señorita Bolívar 2018)

Hay que decir que Laura siempre fue una de las grandes favoritas a la corona de este año, pero, en la noche final, se impuso Gabriela Tafur Náder. Ella, la representante de Valle, fue coronada en la noche del lunes 12 de noviembre como la nueva Señorita Colombia y Laura obtuvo el nada despreciable segundo puesto. (Vea aquí: Video: Gabriela Tafur de Valle, nueva soberana nacional)

“Desde el principio me sentí ganadora, en ningún momento perdí. Me gané el corazón de muchos, recibí el apoyo de muchas personas y toda la experiencia, es obvio que aprendí en este proceso, para mí fue clave, pero quiero continuar con mi futuro, para finalmente graduarme de mi carrera (comunicación social) y seguir con los demás compromisos.

¿Por qué hablas de tranquilidad?

-Toco esa palabra porque el Concurso... es mucho estrés, te carga, es una responsabilidad muy grande, obviamente que yo asumí de la mejor manera, pero pienso que ya llega un momento de mi vida, voy a cumplir 24 años, en el que tengo que empezar con mis proyectos no solo personales, sino también profesionales. Renuncié para tener más tiempo para mi familia y para mí...

¿Y si te propusieran otro concurso?

-Es que, de hecho, yo siendo virreina iba a otro concurso (probablemente Miss International) y eso era lo que no quería. No es por la parte social del Concurso Nacional, porque siempre fui una reina entregada, pero ya quiero dejar atrás los reinados. Salgo muy feliz del Concurso, estoy muy agradecida por todo lo que aprendí, como te digo, siento que fui una ganadora, pero otro concurso sería demasiado. Esa oportunidad sería para alguien que de verdad quiera... Obviamente yo me preparé, como todas, para ser Señorita Colombia, y si hubiera ganado, obviamente sí seguía con todo lo del proceso, pero digamos que estoy en una etapa de mi vida que quiero seguir adelante con mis proyectos.

Hay quienes comentan que renunciaste porque no sabes perder... ¿qué les dirías?

-Les diría que me siento como una ganadora, en ningún momento me he sentido como perdedora. No gané la corona, pero sí el corazón de muchas personas. Esto no es una derrota, es una ganancia.