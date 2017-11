Laura: segura, no confiada

Para el fotógrafo Oliver Olivella las mejores armas de la Señorita Colombia, Laura González Ospina, para ganar Miss Universo son su belleza, inteligencia y carisma. Jesús Díaz, estilista de 21 años y parte del equipo “real”, coincide en las fortalezas de nuestra reina.

Estos dos jóvenes talentos locales han sido testigos del proceso de Laura desde que se coronó como Señorita Cartagena, en mayo de 2016.

En todo el proceso

Oliver Olivella nació en el barrio San José de Los Campanos, tiene 23 años y es fotógrafo. Se especializa en fotografía de moda y retratos. Jesús, por su parte, creció en Villa Estrella y es estilista profesional.

Oliver cuenta que siempre le han llamado la atención las reinas y que regresó a Cartagena luego de terminar sus estudios, en el momento justo para comenzar a cumplir sus sueños de la mano de Laura.

“Volví justo cuando se estaba haciendo Señorita Cartagena, vi a Laura y me llamó la atención. Supe que Jesús estaba trabajando con ella y, aunque no lo conocía, me contacté con él, le envié algunas fotos y les gustó mi trabajo”, asegura. Y desde entonces hubo química. Laura ha sido su llave y la de Jesús para abrir muchas puertas, para que conozcan el trabajo de ambos, no solo en Cartagena, sino en todo el país. Ellos dos nos cuentan cómo ha sido la evolución de la colombiana en Miss Universo.

¿Cómo ha sido todo el proceso de Laura?

-Ella ganó Señorita Colombia y se fue a Bogotá a pulir su cuerpo, porque siempre ha sido muy inteligente y carismática, y ella sentía que debía fortalecer su cuerpo.

Laura nos ha contado que Miss Universo es otra cosa. En Las Vegas se encontró con una competencia con 92 mujeres bellísimas, es otro nivel y el reto es mayor porque también debe asumir la presión de los colombianos que le exigen que haga lo mejor, sobre todo con el papel de sus tres antecesoras.

¿Cómo se ha sentido en Miss Universo?

-Laura nos dice que entre los eventos Colombia suena mucho, es asediada. Ella siente que la organización de Miss Universo la ha tenido en cuenta para muchas cosas, por ejemplo, los patrocinadores la han elegido para participar en eventos.

Hace poco tuvo la entrevista con el jurado y dice que se sintió muy bien, segura. Ella siente que le fue bien, pero no está confiada, seguirá trabajando hasta el final y dando lo mejor de ella. Le preguntaron sobre temas sociales de Colombia, del proceso de paz, de su personalidad. Lo que te podemos adelantar es que Laura tiene sorpresas para la final y para esa noche es casi seguro que va con un diseño de Hernán Zajar,

¿Cuáles son las mayores competencias de Colombia en el certamen?

-Vemos fuertes a Tailandia, Filipinas, Venezuela, Sudáfrica, Estados Unidos y Rusia.