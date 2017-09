"Le pido a Patricia Acosta que me respete": Dayana Jaimes

Pasan los meses tras la trágica muerte del cantante de vallenato Martín Elías Díaz y aún siguen las disputas entre la viuda Dayana Jaimes y su exsuegra, Patricia Acosta. Hace unos meses filtró una conversación donde la mamá del artista hablaba mal de quien fuera la esposa de su hijo, todo quedó en el olvido pero en las últimas semanas se ha vuelto a desatar una polémica tras conocerse varios audios donde, al parecer, Patricia Acosta se refiere en muy malos términos hacia su nuera Dayana y de varias imágenes hirientes que son públicas a través de Instagram, la joven madre de la niña Paula Elena decidió romper su silencio y hablar. Asimismo Patricia dio su versión.

Indignada por los audios

A finales de agosto se filtró un nuevo audio, el cual hizo que la viuda Dayana Jaimes se molestara aún más. “En el último audio dice que mi hermana murió de Sida y que nosotros la dejamos tirada, cuando todo es totalmente falso. Ella murió de un paro respiratorio, a raíz de un dengue hemorrágico mal diagnosticado, le dijeron que era una apendicitis. La operaron y de hecho nosotros tenemos demandada a la Clínica Valledupar. La mamá de Martín está dañando la memoria de mi hermana”, cuenta Jaimes, quien además recalca que “Patricia ha estado pendiente de otras cosas, en vez de lo realmente importante como lo es resolver lo del accidente de su hijo. Después del primer audio yo hablé con Rafael Santos para que conversara con su mamá y ellos decidieron fue sacar un comunicado donde ella aceptaba que sí era su voz la del audio, que para mí eso fue un error y sin embargo, en ese momento la perdoné. Yo no le prohibí nunca a Martín que fuera a visitar a su mamá, él era una persona mayor de edad y sabía lo que hacía”.

A raíz de los primeros audios, la viuda de Martín decidió mantener la distancia. “No te voy a negar que al principio sentí mucha rabia, pero el Señor quitó ese dolor. Le tenía mucho respeto, pero después del segundo audio, donde habla de mi hermana y de su memoria, ese respeto murió”.

“Este último audio salió de una página que ha sacado 10 mil cosas sobre mí, donde incluso me acusan de un complot para asesinar a Martín y quedarme con todo. En esa cuenta de Instagram también se burlan de mí, de mi físico, de mi hija y de mi familia. Ponen hasta en duda la calidad humana de Martín, lo ponen como el más mujeriego. Lo que también me duele es que Patricia sigue a esa cuenta y hasta le da me gusta a sus publicaciones”.

Patricia no quiso hablar

La ‘mujer del vientre bendito’, como algunos llaman a Patricia señaló que “todo lo que ha salido en los medios no es verdad. La amiga que yo creí que lo era me vendió como Judas vendió a Jesucristo, entonces yo no voy a decir nada. Mejor me quedo calladita, me veo más bonita. Todo lo que estén hablando él, ella o quien sea no me importa. Los que me conocen saben cómo soy y allá arriba hay un Dios grande y poderoso que hace todo”.

Acosta recalcó que “no puedo hablar de eso, yo no prendo fuego. Lo ha prendido la gente mala para ponerme en discordia con esta señora, y yo lo siento, pero yo soy la abuela de Paula, ella fue la esposa de Martín y hay que respetarla. Ni que me den los millones de este mundo hablaré. Mi corazón es muy noble y muy humilde y no entraré en ese juego, por respeto a la niña, a Paula Elena”. Patricia además contó que estos meses sin su hijo han sido terribles, que es muy difícil vivir sin Martín.

“No tengo palabras para explicarle a usted cómo se siente una madre cuando se le va un hijo. No he podido aprender a vivir sin mi hijo, pero Dios me ha dado fortaleza y aquí voy viviendo con mi dolor”.

Creará una fundación

Actualmente Dayana Jaimes se encuentra cursando una maestría en Desarrollo Social en la Universidad del Norte de Barranquilla y en espera de una oportunidad laboral. Asimismo, esta vallenata tiene entre sus planes a corto plazo crear una fundación en honor a su esposo Martín Elías Díaz Acosta, la cual aclara no llevará su nombre. “Es una fundación sin ánimo de lucro enfocada a niños vulnerables o de escasos recursos para dar a conocer su talento y de esta manera dejen una huella positiva en la sociedad. Ya estamos en todo el proceso legal de constitución y con el favor de Dios todo se dará pronto”, dijo la ‘Mona Linda’.