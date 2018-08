Lele Pons debuta en la música con el estreno de 'Celoso'

La influencer venezolana Lele Pons, que tiene más de 10 millones de suscriptores en su canal de Youtube, estrenó este viernes su canción 'Celoso'. Aunque no es su primer single, este estreno marca su salto a la música tras firmar con Universal Music.

Lele Pons, quien es nativa de Venezuela pero ahora vive en Miami, ha utilizado sus talentos multi-facéticos para convertirse en una figura poderosa dentro del nuevo mundo mediático, y sin duda alguna, en la mujer líder del mundo digital.

Con su habilidad como escritora, directora, comediante, bailarina y más, Lele se ha establecido como creadora de contenido utilizando la plataforma de YouTube, creando vídeos que generan sobre 110 millones de vistas mensuales.

La capacidad única de Lele para comprender y conectarse con sus fans la ha llevado a convertirse en "30 De Las Personas Más Influyentes del Internet" por la revista TIME y en los Top-10 de las listas de Forbes "The Top Entertainment Influencers of 2017," y las historias más vistas en Instagram del mundo durante el 2017.

Las conexiones de Lele con la industria musical son profundas, pues sus vídeos musicales han impulsado la visibilidad social de varias estrellas latinas.

Pese a que sus videos humorísticos son mayormente en inglés, Pons decidió cantar en español "porque me viene más fácil", dijo. "Y me gusta el reggaetón también. Siempre me ha gustado, tiene mucho ritmo".

Sus planes son seguir grabando música en su lengua materna, aunque en un futuro le gustaría hacerlo en inglés. Este año también se estrenará como presentadora de la competencia de canto "La Voz... México", cuya nueva temporada arranca el 14 de octubre en Televisa.