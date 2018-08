Líderes de Getsemaní: “Nos están debilitando las Fiestas de la Independencia”

Generaciones de getsemanicenses han crecido aprendiendo, disfrutando y viviendo las diferentes muestras que se gestan desde el tradicional Cabildo de Getsemaní, desfile cultural que se ha caracterizado a lo largo de los años por recuperar todos esos elementos emblemáticos de nuestra independencia. Por ello, habitantes y líderes de este barrio y, en general, los cartageneros amantes a las Fiestas de la Independencia han manifestado su preocupación tras conocerse la agenda oficial de los festejos de este 2018.

¿Qué pasó?

El punto de discusión es que para el día 11 de noviembre, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Cabildo de Getsemaní, también fue programado el Desfile de Independencia, que se realiza en la Avenida Santander, algo que por supuesto fragmentará tanto a actores festivos como a los asistentes a ambos eventos.

“Están enfrentando a dos monstruos. El Cabildo de Getsemaní y el bando son de los eventos que más convocan a la gente del pueblo”, comenta Camilo Polo, vicepresidente de Gimani Cultural, fundación sin ánimo de lucro encargada de organizar el Cabildo de Getsemaní.

Sin embargo, otro de los temas que preocupa a los getsemanicenses está relacionado a las acciones que se están emprendiendo desde la administración para preservar las muestras culturales y lograr que las Fiestas de la Independencia sean declaradas Patrimonio Inmaterial del país.

“Desde el comité de Revitalización se han venido haciendo una serie de modificaciones y el deterioro de lo cultural es lo que nos preocupa. Los cartageneros hemos creado cosas para nosotros mismos y el Cabildo de Getsemaní es la prueba de ello”, expresa Ramiro Morelos, delegado de la junta de acción comunal de Getsemaní.

¿Qué piensan hacer?

Contrario a lo que muchos esperan o suponen de esta situación, los líderes de Getsemaní no habían sido puestos en conocimiento de este cruce de eventos, fue hasta el viernes que se conoció la lista oficial que se enteraron de la agenda de las Fiestas de la Independencia. Sin embargo, el ‘cruce’ no los tomó por sorpresa porque ya lo esperaban, de hecho, desde hace varios meses decidieron trabajar independientemente para recoger fondos para la agenda interna del barrio, que comienza el 10 de noviembre con una serenata y culmina el 11 con el Cabildo. “No pensamos aplazar nuestro evento porque coincida con la Batalla de Flores, seguimos adelante como se ha venido realizando tradicionalmente. El cabildo de Getsemaní es el desfile con el que se cierran las Fiestas de la Independencia y este año no será la excepción”, finalizan.

¿Qué dice Ipcc?

El día del lanzamiento de la agenda festiva, le preguntamos a la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, Ruby Mutis, sobre el cruce de estos dos importantes eventos y esto fue lo que dijo: “Son dos escenarios fuertes y consolidados que la ciudad merece. En Cartagena tenemos que empezar a gestar espacios diferentes en torno a las Fiestas de la Independencia. Hay ciudadanía y turistas para ambos”.