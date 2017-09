Linkin Park homenajeará a Chester Bennington con un concierto en Los Ángeles

La banda estadounidense de rock Linkin Park rendirá homenaje a su desaparecido cantante Chester.

Bennington con un concierto especial en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 27 de octubre, informó hoy el grupo a través de su página oficial de Facebook.



Líder y cantante de Linkin Park, una de las bandas de rock y metal más populares de Estados Unidos en las dos últimas décadas, Bennington se suicidó el pasado 20 de julio en Los Ángeles a los 41 años.



Sus compañeros en el grupo actuarán el 27 de octubre en un tributo especial en su recuerdo en el que contarán con la colaboración de diferentes artistas y amigos.



En su comunicado, Linkin Park prometió que será "una noche inolvidable de música para honrar al hombre que conmovió a tantas personas en todo el mundo".



Linkin Park desveló hoy también el clip oficial del tema "One More Light", de su disco homónimo publicado este año, y en el que las imágenes de Bennington son las absolutas protagonistas.



Linkin Park, emblema del estilo conocido como nu-metal, debutó por todo lo alto con su primer disco "Hybrid Theory" (2000), que incluía canciones como "In the End" o "Crawling" y que vendió más de diez millones de unidades solo en EE.UU.



Tras aquel hito, siguieron "Meteora" (2003), "Minutes to Midnight" (2007), "A Thousand Suns" (2010), "Living Things" (2012), "The Hunting Party" (2014) y "One More Light" (2017).



La banda ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado dos premios Grammy.



Bennington tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó en varias ocasiones haber considerado suicidarse tras sufrir abusos por parte de un adulto cuando era niño.



El artista tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, que también se suicidó el pasado mayo.