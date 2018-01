Lista de ganadores en la gala previa de los premios Grammy

A continuación una lista parcial de ganadores de los premios Grammy, en su 60ma edición, que se entregaron el domingo en una ceremonia previa a la gala televisada.

- Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Feel It Still", Portugal. The Man.

- Mejor álbum pop vocal tradicional: "Tony Bennett Celebrates 90", varios artistas.



- Mejor álbum pop vocal: "Divide", Ed Sheeran.



- Mejor álbum dance/electrónico: "3-D The Catalogue", Kraftwerk.



- Mejor álbum de rock: "A Deeper Understanding", The War On Drugs.



- Mejor álbum de música alternativa: "Sleep Well Beast", The National.



- Mejor álbum urbano contemporáneo: "Starboy", The Weeknd.



- Mejor álbum de R&B: "24K Magic", Bruno Mars.



- Mejor álbum de pop latino: "El Dorado", Shakira.



- Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: "Residente", Residente.



- Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: "Arriero somos. Versiones acústicas", Aida Cuevas.



- Mejor álbum tropical latino: "Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.



- Mejor álbum de latin jazz: "Jazz Tango", Pablo Ziegler Trio.



- Mejor álbum de jazz vocal: "Dreams And Daggers", Cecile McLorin Salvant.



- Mejor álbum de jazz instrumental: "Rebirth", Billy Childs.



- Mejor composición instrumental: Arturo O'Farrill, "Three Revolutions".



- Mejor banda sonora: "La La Land".



- Canción compuesta para un medio audiovisual: "How Far I'll Go", Lin-Manuel Miranda.



- Mejor diseño de empaque (EMPATE): "El Orisha de la Rosa", Claudio Roncoli y Cactus Taller, directores de arte (Magín Díaz) y "Pure Comedy (Deuxe Edition)", Sasha Barr, Ed Steed y Josh Tillman, directores de arte (Father John Misty).



- Mejor álbum hablado: "The Princess Diarist" - Carrie Fisher.



- Productor del año, no clásico: Greg Kurstin.



- Mejor video musical: "Humble", Kendrick Lamar.