Llegó la gran noche de Chica Prom 2017

Todos los plazos se cumplen y el momento cumbre del concurso de modelaje Chica Prom está muy cerca. Hoy, a las 7 de la noche, 28 estudiantes de colegios de la ciudad, entre los 15 y 18 años, brillarán en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala para llevarse el título en la primera edición del certamen, organizado por la exseñorita Cartagena Elida Castro.

Lo que dicen las finalistas

Las chicas están felices por haber vivido todo este proceso y, aunque no dejan de sentir nervios, darán todo de sí esta noche para llevarse el título de Chica Prom 2017.

Hablamos con las finalistas y nos contaron del certamen y su experiencia. Para ellas, la participación en este concurso de pasarela y modelaje ha sido una grata experiencia que les ha permitido desarrollar nuevas actitudes y aptitudes.

“Esta ha sido una experiencia demasiado gratificante que nos ha permitido una formación integral, no solo como modelo, sino también como persona, y es algo que agradezco a este concurso”, comenta Génesis.

“La verdad me siento muy contenta porque esta es una experiencia que me ha permitido conocer nuevas personas y me ha hecho mejorar como persona, ya que esta es una de las razones del concurso”, agrega por su parte Camila García.

“Algo que me encanta de este concurso, es que más que belleza, lo que se busca es una chica inteligente y que tenga sentido social”, expresa Lorena Acosta.

“El concurso nos prepara para que seamos mujeres íntegras, que podamos trabajar con todos esos estigmas sociales en el mundo del modelaje”, manifiesta Sara Morales.

“Chica Prom nos prepara para ser buenas modelos, pero también en valores como la responsabilidad, el respeto y la aceptación”, dice Carol Alsendra Tobinson.

¡Hay diversidad!

Chica Prom es un concurso intercolegiado de modelaje creado por la exseñorita Cartagena y modelo Elida Castro, donde se busca a las nuevas promesas del modelaje en la ciudad, para ayudarlas a encaminarse hacia el éxito.

Resaltar la variedad de mujer que existe en la ciudad es una de las razones sociales por las que se realiza este evento. “Algo que me encanta de participar en este concurso es que acá no importa raza,

ni contextura física y tampoco estatura, mientras tengas actitud y te guste este mundo, Chica Prom te abre las puertas”, resalta Génesis.