Lluvia de críticas a la nueva Miss USA por respuesta durante coronación

El domingo 14 de mayo, se llevó a cabo la elección de la Miss USA en Las Vegas.

La elegida fue la representante de Washington D.C., Kara McCullough, una científica que trabaja para la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.

Así, durante la sesión de preguntas, que se realiza en la mayoría de certámenes de belleza, a McCullough le preguntaron si pensaba que la atención médica accesible para los ciudadanos estadounidenses era un privilegio o un derecho, a lo que ella respondió que era un privilegio.

"Diré que es un privilegio (…) Como una empleada del gobierno tengo garantizada la salud y veo de primera mano que, para tener asistencia médica, debes tener un trabajo", expresó.

Inmediatamente se originaron toda clase de críticas por redes sociales, pues muchos consideran la salud un derecho fundamental del ser humano, independiente de su estrato social, de sí tiene o no trabajo.

De esta forma, miles de personas esperan que la nueva Miss aclare lo que quiso decir, pues no dejó muy contentos a sus compatriotas.

Dang I wanted Miss D.C to win but I'm sorry affordable health care is not a privilege. Health care should be a human right! #MissUSA

— Kandacy Adams (@_KandKand) 15 de mayo de 2017