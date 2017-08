Lo que no sabías de Alkilados

Por Eidis Figueroa Arnedo

LUCHO

Tu nombre de pila

Luis Torres.

Defínete en una palabra

Música.

¿Cuál es tu color favorito?

Verde.

¿Qué querías ser cuando niño?

Músico.

¿Cuál es el mejor regalo que te podrían dar?

Los aplausos.

¿Te has enamorado?

Constantemente.

¿Cuál es tu cita perfecta?

Con música.

¿Qué no puede faltar en tu dormitorio?

Un sistema de audio.

Tu mayor atributo

Ser paciente.

Tu mayor defecto

Desconfío mucho.

¿Qué cambiarías de ti?

No cambiaría nada

¿Qué te hace feliz?

Ser un vehículo de felicidad.

¿Cuál es el secreto para que Alkilados funcione?

La amistad que tenemos.

JUANITO

Nombre de pila

Juan David Gálvez.

Defínete en una palabra

Pasión.

¿Qué música escuchas para hacer deporte?

Reggae.

¿Cuál es tu color favorito?

Naranja.

¿Qué querías ser cuando niño?

Músico.

¿Cuál es el mejor regalo que te podrían dar?

Ya me lo dieron, mi hijo.

¿Te has enamorado? Sí.

¿Cuál es tu cita perfecta?

En la playa.

¿Qué no puede faltar en tu dormitorio?

Un libro al lado de la cama.

Tu mayor atributo

La pasión.

Tu mayor defecto

Demasiado empeliculado, tanto que me aíslo de las personas por andar en lo mío.

¿Qué cambiarías de ti?

La forma en la que digo las cosas; a veces soy un poquito muy fuerte para hablar

¿Qué te hace feliz?

Dar felicidad con la música.

¿Cuál es el secreto para que Alkilados funcione?

La confianza.

LO NUEVO

‘Flaca’ es el nuevo sencillo de Alkilados junto a Reykon, que se estrenará el próximo 25 de agosto. “La canción habla de un hombre que se levanta una noche y sale a conquistar, luego va a visitarla a su apartamento a la chica. Es algo bien íntimo, como una narración”, nos contó Juanito. Junto a la canción se lanzará el video oficial, que cuenta la historia de “dos amigos en un bar, que al ver entrar a una flaca hermosa, comienzan a fantasear sobre cómo sería salir con ella”, nos cuentan. Este sencillo hace parte del próximo álbum de Alkilados: ‘Más playa’, que viene recargado de mucho reggae y de más playa, y como Juanito lo expresa, “los va a llevar a otro nivel”. Este álbum tendrá 13 canciones y con el lanzamiento, la banda visitará 15 ciudades del exterior y de Colombia.