'La reina del flow': dos datos curiosos que no sabías de la actriz Majo Vargas

Desde que comenzó ‘La reina del flow’, el canal Caracol se ha mantenido con altos porcentajes de rating, pues la historia tiene atrapados a los televidentes que cada noche se dan cita para no perderse un capítulo de esta producción.

Varias preguntas han surgido alrededor de los protagonistas de esta novela y algunas han recaído sobre Majo Vargas, quien personificó a Yeimy Montoya en su juventud.

La actriz reveló que utilizó su voz tanto para hablar como para cantar y que no necesitó de de mucha ayuda para realizar las interpretaciones de las canciones de la producción. Sin embargo, aclaró que solo le gusta cantar en la ducha, pues le da pena hacerlo en público por lo que aún no entiende como lo logró en la novela.

“La verdad es que en muchas ocasiones cantaba yo, pero en otras, debido a problemas de salud, preferían usar el playback. Pero nada, en las veces que escucharon a Yeimy cantar, era yo”, dijo la actriz.

Otro tema que es tendencia en redes, es la edad de Majo, pues la mayoría de seguidores afirman que tiene alrededor de 20 o más. Pero la realidad es otra.

La actriz contó a Publimetro que tiene apenas 16 años, lo cual sorprende a los usuarios, pues a su corta edad ha estado en varias reconocidas producciones de la televisión colombiana tales como Tres milagros, La viuda negra, Garzón, Francisco el matemático y ahora La reina del flow.

"Me ha alegrado mucho escuchar todos los buenos comentarios respecto a mi actuación. No se imaginan lo que me recarga todo lo lindo que dicen. Finalmente, mi trabajo es para ustedes", comentó Majo.

Actualmente, Vargas ya no aparece en la novela musical, pero en los pocos capítulos donde interpretó a Yeimy Montoya adolescente, se ganó el cariño y admiración de la audiencia nacional.

Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval son los actores que comparten el protagónico de la reciente producción de Caracol.

