Lorena Meritano sorprendió con nueva imagen de sus senos tras vencer el cáncer

El pasado mes de agosto las redes sociales se dispararon con una foto donde aparecía Lorena Meritano mostrando las cicatrices que le ha dejado el cáncer de seno. Hoy podemos ver a la actriz argentina más recuperada, con otro semblante y victoriosa por haber superado la enfermedad. (Leer aquí: Lorena Meritano mostró las marcas que le ha dejado el cáncer en su cuerpo)

Este fin de semana, Lorena reveló varios detalles de su proceso de recuperación a través del programa 'Los Informantes' del Canal Caracol. (Leer aquí: Lorena Meritano reveló la verdad sobre su estado de salud)

“Primero, me sacan dos tumores. Luego, me sacan absolutamente todo el seno derecho con todos los ganglios, la mastectomía radical, y el año pasado me sacan el otro seno y, en el momento en que me sacan el seno izquierdo, me hacen la reconstrucción, me ponen prótesis”, comentó Meritano.

La actriz no tuvo reparó en desnudar su pecho y mostrar sus senos dejando a la vista las huellas de la enfermedad que la mantuvo en cama desde 2014, cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

Confesó además, que este año le hacen otra cirugía en el pezón y que hace poco se tatuó las areolas mamarias, lo cual fue obra del argentino Diego Staropoli, de Mandinga Tattoo, que sin cobrarle nada se ofreció a realizarle el tatuaje, pues es reconocido por tatuar a las mujeres que se han librado de esta enfermedad.

Captura de video de 'Los Informantes'.

“Te devuelve la sonrisa. Duele mucho, pero cuando me vi al espejo me largué a llorar (…) me veo completa”, aseguró Meritano, quien además de su enfermedad ha tenido que pasar el trago amargo de su divorcio con el presentador y actor Ernesto Calzadilla.

Finalmente, Lorena contó que está dispuesta a volver a realizar su vida a nivel sentimental y a vivir cada momento al máximo.

“Yo tengo la fe de que voy a estar bien”, puntualizó.

Cabe anotar que según el programa, a la actriz le están realizando una serie de exámenes para detectar el origen de unas manchas en sus pulmones, diagnóstico que podría darse a conocer en diciembre de este año.

Hace una semana exactamente en @caracoltv grabando la entrevista de @los_informantes . Este domingo 29/11 nos vemos 8 p.m #Colombia #entrevista #testimonio #LorenaSobreviviente ❤️ Una publicación compartida de Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 5:24 PDT

Prevenir ( chequeos y auto exámenes) Tócate la Teta y actuá rápido! Te pueden salvar la vida, doy Fe. #DiaInternacionalDelCancerDeMama #LorenaSobreviviente Una publicación compartida de Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 4:22 PDT