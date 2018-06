Los 8 escándalos más sonados luego de la muerte de Martín Elías

Las redes sociales y el cielo está de fiesta por el cumpleaños de Martín Elías Díaz, quien hoy 18 de junio estuviese celebrando sus 28 años. A pesar de tener un año y medio de fallecido, el artista sigue siendo muy recordado por sus seguidores que constantemente comparten fotos, mensajes y canciones, que siguen marcando el legado de uno de los mejores cantantes de vallenato.

La muerte del artista, que ocurrió el pasado 14 de abril en un grave accidente de tránsito en carreteras de Sucre, ha generado diversos pleitos que incluyen su vida sentimental, bienes, último disco, entre otros aspectos.

A propósito de su cumpleaños número 28, realizamos un recuento por los 8 pleitos más sonados tanto en redes como en diversos medios de comunicación que surgieron luego de su muerte.

1. Dayana gana pelea contra la disquera Sony Music

Antes de morir, Martín Elías dejó un álbum llamado Sin límites, este estaba destinado a salir al mercado el pasado 31 de mayo para poder concursar en los Grammy Latino. Sin embargo, Dayana Jaimes se opuso, pues aseguraba que el disco debía salir el 16 de junio, un día antes del cumpleaños de Martín. (Lea aquí: ¡Sigue la polémica! Álbum de Martín Elías ya no sería estrenado el 31 de mayo)

La viuda presentó un derecho de petición a Sony Music, casa disquera del artista, y ganó el pleito, pasando por encima de Rolando Ochoa, acordeonero de Martín, y Juank Vega, mánager.

2. Dayana vs Patricia Acosta

Este par de mujeres, al parecer, nunca se han llevado bien y así lo han sacado a relucir con las diversas peleas que han protagonizado. (Lea aquí: "Le pido a Patricia Acosta que me respete": Dayana Jaimes)

La primera, fue por la camioneta que le regaló Martín a su madre Patricia Acosta, pero que nunca puso a su nombre por lo que entrará en la repartición de bienes. Hasta el momento Acosta afirma que todo fue una venganza de Dayana, pero eso nunca se ha comprobado.

La segunda, fue por unos audios y un video en el que aparece la madre de Martín hablando muy mal de su nuera.

“Ambiciosa y culpable de la muerte del cantante”, son algunos de los comentarios que dice Patricia en los audios, que salieron a relucir y se viralizaron en redes.

Días después, Dayana rompió el silencio en Instagram y su exsuegra negó lo sucedido, afirmando que el video fue un montaje. Sin embargo, tiempo después contó que sus palabras fueron producto de su dolor por haber perdido a uno de sus hijos.

3. Daños en la tumba de Martín despertaron la ira de Dayana

El pasado mes de noviembre, la esposa del fallecido artista se pronunció en redes a través de un fuerte mensaje dirigido a los seguidores del artista en el que expresaba su molestia por los daños a la tumba del cantante vallenato. (Lea aquí: La furia de Dayana Jaimes tras encontrar daños en la tumba de Martín Elías)

Jaimes compartió una publicación donde dijo que no estaba de acuerdo con que algunos seguidores hayan maltrato la tumba del cantante, ubicada en el cementerio Jardines del Ecce-Homo de Valledupar, y afirmó que no era la primera vez.

“La sorpresa de hoy: Desde la muerte de Martín Elías me ha tocado lidiar con muchas cosas, entre esas perder la privacidad hasta para ir a visitarlo. Más que nadie se el cariño que muchos seguidores de Martín le tenían en vida e incluso le siguen teniendo. Personas de otras partes vienen a tomarse fotos en su tumban, lo lloran, se llevan las flores que le tengo puesta, otros le llevan flores (les agradezco), otros se sientas en los bordes ( más de una vez lo han tumbado y me he quedado callada), otros montan a los niños en la lápida (como en algunas fotos lo ha hecho Paula), en fin”, dijo Jaimes en su publicación.

4. Dayana Jaimes vs Caya Varón, primera esposa de Martín

La disputa comenzó porque Claudia Varón, ex pareja de Martín Elías, publicó un mensaje donde le expresaba su amor al pequeño ‘Martincito’ y además mencionaba que él cuidaría a la pequeña Paula, hija de Dayana Jaimes y Martín, lo cual molestó a la ‘mona linda’ quien ‘le cantó la tabla’ a Claudia y acabó dándole un knockout que la dejó sin palabras. (Lea aquí: Las mujeres de Martín Elías se enfrentan)

Estas fueron las palabras de Dayana Jaimes en la publicación.

“Con todo el respeto que te mereces no sé por qué ahora en todo momento mencionas a mi hija Paula cuando en más de una vez te llamé para decirte que tu hijo estaba bien, que había llegado bien a Valledupar cuando lo enviabas recomendado y jamás contestabas. Martincito es un niño noble y tengo más que claro que son hermanos, amores de Martín y míos, y en más de una ocasión mi hija lo llamó porque quería escucharlo, ella es una niña inocente y tampoco nunca contestaste. No trates de manipular como siempre lo haz hecho en decir que Martincito será un ejemplo para Paula cuando desde el día que se fue ni una llamada le ha hecho y ella lo llama ‘Tin, tin’, así como lo hace con su papá. Cuando se fue a despedir de Paula no querías que lo hiciera y tus papás te tuvieron casi que obligar. En el sepelio de mi esposo dejaste ver qué humilde no eres y no aplicaste lo que tanto predicas, dejaste que Martincito me abrazara y le fuiste claro ‘No te demores’, una persona que estaba a tu lado te dijo, Claudia eso no se hace, después Martincito llega donde mi familia y los abraza porque sí compartió con mi familia, es más, compartió más que con la del papá y estaba abrazando a mi tías, que muchas veces lo cuidaron, y tu mamá fue y se los arrebató. Ahora no hagas esto, tengo el celular de Martín en mis manos y todas tus conversaciones solo eran quejas y más quejas, hasta le pediste un carro más grande porque Martincito necesitaba uno”.

“Martincito te puede dar fe de como se expresó hacia a ti el jueves 13 de abril en una habitación del hotel, que a mí me tocó calmarlo porque cada vez que estaba con su papá y se regresaba comenzaban tus reproches por cualquier cosa que el niño te decía. Ya está bueno de tanta manipulación, al final Martín está con Dios, se fue amándome y me llevo sus mejores recuerdos en mí. Esto lo escribo porque nombras a mi hija cuando muy bien sabes que eso no lo sientes, eso lo haces porque siempre tu vivir ha sido así manipular. Yo fui la de la idea del viaje de Martincito a Valledupar y le mandé a cambiar el tiquete, sus amigos son testigos de eso y hasta tu propio hijo se puso feliz y pudo compartir más con su papá. Martincito pudo haber compartido más bellos momentos con su papá pero tu prepotencia y manipulación era tan grande que en un cumpleaños vi a mi esposo llorar porque su hijo no lo llamó, tú le quitaste esa oportunidad y solo a los 7 meses de haberse dejado en cuerpo de ti fue que lo pudo ver”.

“A tu familia gracias por todas las ayudas, atenciones y ese amor que le tenían a Martín, pero ojo, Martín no se hizo por tu familia, Martín se hizo poco a poco y cuando se deja de ti, tenía una mano adelante y otra atrás, decir que sus momentos más felices fueron a tu lado es mentira”.

“A tu padrastro, como me lo dijo Martín, dile que gracias por sus palabras, fue la única persona sincera, y cuando me habló me acordé tanto de lo bien que Martín hablaba de él, decía que era totalmente diferente a ti, razón tenía”.

“Jamás fui tu amiga y tú lo sabes, como también sabes que jamás destruí tu matrimonio porque Martín tenía otra pareja antes de estar conmigo y tú sabes quién es y no la menciono por respeto a ella, a la que le hiciste la vida imposible. Claudia, entre amistad y conocer a una persona hay una diferencia muy grande. Que te escribí en Twitter sí, muchas veces, porque mis amigos eran Luis Ángel y Martín, por ellos te conocí a ti, y sabes bien que cuando acepto ser novia de Martín ya ustedes estaban dejados de cuerpo, más no de papeles y con el tiempo luchó hasta que logró que firmaras”.

“Ya basta de tantas mentiras, tú sabes muchas cosas, tengo pruebas para parecer la buena y la víctima cuando no es así, mi esposo lo sabía y por su memoria ya para y busca a Dios de verdad, por Martincito aunque no lo creas voy a velar y lo que es de él, será de él porque para eso se mató tanto su papá, por sus hijos, su familia y por mí. Y por favor Dios doblega tu corazón, y Martincito que hable con Paula que hasta para dormirse lo llama, y no lo hago para ganar seguidores ni parecer la buena”.

5. Dayana vs extrabajador de Martín Elías

En video quedó registrada la pelea entre la viuda de Díaz y un extrabajador, la cual tuvo lugar en una sastrería de Valledupar. (Lea aquí: Dayana Jaimes reacciona tras declaraciones de extrabajador de Martín Elías)

La disputa, que terminó en la calle, al parecer fue porque Pedro Julio Daza estaba solicitando su indemnización y Dayana insultó a su esposa calificándola de “guajira, bruja, hp, ojalá se te muera tu hija”.

Luego de esto, el extrabajador se pronunció en La Red y aseguró que tiene demandada a Jaimes por daños a su buen nombre.

Dayana por su parte, aclaró el inconveniente y dijo en sus redes: “No soy yo la que busca protagonismo, no me interesa ser famosa. Soy una persona común y corriente, igual que ustedes. Trato que en lo posible estos comentarios no me afecten pero tenemos un límite de paciencia”.

6. Desaparece monumento de Martín Elías en Aguas Negras

El pasado 16 de mayo, los seguidores del artista vallenato quedaron sorprendidos luego de que en extrañas circunstancias el monumento de Martín Elías, instalado en el corregimiento de Aguas Negras, San Onofre, desapareciera.

Al parecer, la escultura del rostro de Martín desapareció y la base en donde se encontraba la misma fue deteriorada, desconociéndose los autores y los motivos que tuvieron para cometer este acto considerado por la comunidad como un acto de vandalismo. Sin embargo, al día siguiente apareció.

Gracias a las autoridades y a la misma comunidad, la escultura volvió a su lugar. Al parecer, la cabeza que representa un homenaje al artista costeño no había sido robada sino que estaba en la casa de un vecino, que “inocentemente” la tenía en su casa. (Lea aquí: Aparece la cabeza del monumento en honor al cantante Martín Elías)

Según la Policía, la persona se ofreció a cuidar la “cabeza” del cantante, pues obreros que trabajan en la ampliación de la carretera que conduce de Aguas Negras al casco urbano de San Onofre, tuvieron que removerla para no destruirla.

7. El rifirrafe entre Dayana Jaimes y canales colombianos por novela de Martín Elías

Tras el anuncio de la realización de la novela de Martín Elías, la misma Dayana Jaimes, esposa del fallecido artista, confirmó a través de un comunicado por su cuenta de Instagram que no ha entregado a nadie los derechos para producir la bionovela. (Lea aquí: Dayana Jaimes negó haber entregado los derechos para novela de Martín Elías)

“Quiero manifestar a todas las personas que lo siguieron en su carrera musical y a quienes como yo no hemos superado su desaparición que esto es absolutamente falso, malintencionado y perverso. No he cedido a nadie (canal, productora o tercero) derecho alguno para hacer una obra de televisión basada en la vida de mi esposo y mucho menos imponiendo condiciones o situaciones que puedan afectar su memoria eterna o a quienes hicieron parte de su vida”, aseguró la popular ‘Mona linda’.

Pese a esto, el pasado 6 de junio se dio a conocer que la producción sí se hará con o sin el visto bueno de la esposa del artista fallecido, pues los familiares de Díaz sí autorizaron la realización.

Pero Dayana no fue la única que dijo no a la producción de la novela sino también Claudia Varón, ex de Martín y madre de Martín Junior, primer hijo del cantante. Ninguna de las dos estuvieron de acuerdo con plasmar la vida de Díaz en pantalla.

8. Robo a finca de Martín Elías

Varios bienes dejó Martín Elías Díaz tras su muerte, entre estos una finca ubicada en el corregimiento de Badillo, en Valledupar, la cual fue asaltada por 5 hombres que entraron a la propiedad el pasado jueves por la noche.

Según un diario regional, los delincuentes entraron a la finca, llamada ‘La Bonita’, alrededor de las 7 de la noche, amarrando a los trabajadores e intimidándolos con armas.

Dayana Jaimes, viuda de Díaz, se enteró del incidente por una llamada que le hizo el viernes, la dueña de una finca aledaña.

“A los trabajadores de la finca los amarraron más o menos como a las 7:00 de la noche. Por ese sector no había luz. Al señor, a la señora y al hijo los encerraron donde duermen ellos y los metieron ahí con llaves, y de la casa se llevaron todos los televisores, dos parlantes que Martín tenía acá, se llevaron la guadañadora, motosierra…”, explicó Jaimes.

La mujer además dijo que sospecha que los delincuentes ya conocían el lugar, pues llegaron preguntando específicamente por los objetos de valor.

Aunque los trabajadores alcanzaron a ver el rostro de algunos de los ladrones, se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho.

Estos son 8 de los escándalos que han surgido tras la muerte de Martín Elías, quien estaría cumpliendo 28 años. Desde aquel 14 de abril, día en que sufrió el penoso accidente en carreteras de Sucre, su nombre no ha dejado de sonar.

Hoy, Amigos cercanos y la misma viuda, Dayana Jaimes, compartieron emotivos mensajes de felicitaciones al artista vallenato que dejó un gran legado entre sus fans y en la industria musical.