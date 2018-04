Los bailes con los que Martina La Peligrosa revoluciona las redes sociales

Para nadie es un secreto que la voz, el carisma y el buen ritmo de Martina La Peligrosa es arrollador, tanto así que siempre descresta a sus seguidores en redes.

Esta vez la cordobesa, quien se encuentra de paso por Valledupar en el Festival Vallenato que arrancó hoy, dejó sin aliento a usuarios en Instagram donde publicó un video en el que recopila varios de sus bailes.

El clip, que fue compartido por La Peligrosa como un TBT, en pocas horas logró acumular más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios de elogios hacia la cantante.

“Si te detienes el corazón se atora, lo que no se mueve no se mejora, se enferma y se queda quieto no se reproduce, envejece sin nietos. Residente”, fue el mensaje con el que Martina acompañó el video.

Reguetón, folclor, champeta, fueron algunos de los principales géneros con los que se le ve moviendo sus caderas y ‘tirando pase’. Además en las imágenes también apreciamos que mientras que da sus sorprendentes presentaciones también deleita al público con sus llamativos bailes.

Aunque ha sido también criticada en pasadas ocasiones, esta cordobesa no deja de ser inspiración para muchos, muestra de diversión para otros y una gran cantante para todos.

