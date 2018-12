Los cambios de look de los famosos que más dieron de qué hablar en 2018

El 2018 fue sin duda el año escogido por varios famosos para realizarse llamativos cambios de look. Rubio, castaño, rosa, entre otros, fueron los colores que predominaron en esta temporada.

Algunos lo hicieron para verse más jóvenes, otros para llamar la atención y los últimos por simple gusto. Aunque no dejaron claro el motivo de su cambio, lo cierto es que estas celebridades no dudaron en volverse tendencia por su look y aunque a algunos se les ve mejor que a otros, según sus fans, ellos han demostrado que se sienten muy orgullosos de su nueva apariencia.

Maluma, Valentina Lizcano, Luisa Fernanda W y el irreverente J Balvin, son varios de los que hacen parte del listado de los mejores cambios del 2018. Aquí te traemos un resumen. ¿Cuál de todos te gustó más?

J Balvin

El reguetonero siempre marca tendencia por sus looks irreverentes y este año no se quedó atrás.

Aunque comenzó el 2018 con el cabello naranja, no dudó en esperar varias semanas para pintarlo de verde neón y luego de amarillo acompañado de naranja a los lados, combinación que al parecer ha sido su favorita, pues despedirá el año con este look.

Cabe recordar que Balvin también tuvo el cabello de colores fuertes y que sus cambios siempre generan sorpresa en redes y burlas, aspecto que lo tiene sin cuidado, pues toma las críticas jocosamente.