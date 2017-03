Los chismes de la Niña Tulia... ¡Estas Balleneras!

No he podido averiguar dónde está el punto de quiebre entre el CNB, RCN y el Centro de Convenciones, porque esa decisión de sacar la coronación y el zarpe de balleneras de allí no es gratuita… Algo debió pasar y me suena que es una razón de “peso”, aunque nadie me haya querido confirmar… Ayer, para el desfile de Balleneras el único lugar donde había un poco de público era frente a la Bahía de las Ánimas… Vi a gente esperando, esa que no tenía la más mínima idea del cambio de lugar de salida…

Mira eso… y buscar como lugar de salida la Base Naval, lugar tan hermético y misterioso para todo… Y lo peor, terminar en el Club Naval, lugar donde siempre he tenido la idea que acuden personas que se creen de mejores familias que el resto de mortales… ¡Allí todo es misterio...! Eso sí, para armar sus zaperocos y trasnochar a los vecinos sí… ¡Son los mejores en armar escándalos…! Las reinas en sus balleneras han debido salir de La Bodeguita, hacer un desfile allí y la gente quedaba contenta… De resto, para mí, fue un esfuerzo desgastante para nada… ¿O será para llenarse de más motivos y llevarse el reinado para Bogotá…?

¿Saben que no me gusta esa especie de alegría malsana que exteriorizaron algunas personas cercanas al Distrito y sus famosas OPS por lo que ellos llaman fracaso de la Batalla de Flores…? Y no me gusta porque quien sale perdiendo es la ciudad… Además, no hay que negar que quien sostuvo a las Fiestas de Independencia durante muchos años fue el reinado de Rai… Si bien hay que reconocer el esfuerzo de los últimos años, también hay que recordar que los jolgorios locales se aprovecharon de la organización y puntualidad de Rai… Y eso también tiene su valor… ¿O no…?

Tulia, ¿y esa cadena es de oro…? ¡Cuidado…!

- ¿De oro…? ¡Tú estás loca…! Uno, que no tengo plata para comprar semejante cosa… y dos… que gracias a Dios los rateros de esta ciudad tienen estudios avanzados en reconocimiento, a metros de distancia… de fantasía y realidad… Estará loco el que todavía en Cartagena ande con oro encima con esta inseguridad… Bueno, ¿y qué hace la Policía…? Ya… ya… no me digas…¡No me respondas…! Ya sé lo que hacen… Por eso es mejor cuidarse y no andan dando papaya por allí…

Durante la entrevista privada con el jurado calificador, que aún al cierre de esta edición no conocía sus nombres, debo decir lo que siempre he creído desde que llegué a cubrir el reinado de Rai: nunca había visto un grupo tan homógeneo de mujeres bonitas… Todos sabemos que hay que escoger a cinco finalistas, pero cualquiera que sea la elegida como Señorita Colombia está bien escogida…

Si bien es verdad que hay unas que se destacan más que otras…, no es mentira cuando digo esto… Y ustedes saben que no me guardo nada… ni me gusta andar calumniando a nadie…

Esa misma apreciación la tienen todos esos reinólogos que suelen venir a Cartagena a cubrir para difertentes medios, así sean de mentiritas… Todo sea por tener una escarapela de prensa… Yo conozco a más uno… picarones…

Pues bien, tuve la dicha de hablar con dos personas con amplio conocimiento en belleza, sobre todo esa que manda en Miss Universo y en lo cual Colombia está dando la pelea en los últimos años…

Uno de estos personajes es Oswaldo Imbachi, un tipazo de amplia sonrisa a quien tiene matado la Señorita Cesar, Anabella Castro Sierra, para quien hasta nombre de ángel tiene…

El tipo la tiene clara y hasta se le eriza la piel, como a la veterana Amparito Grisales… cuando dice que cuando se está afuera y se vive de cerca Miss Universo, es gratificante escuchar que en nombre de Colombia sale una candidata que enaltece el nombre del país… Y eso puede pasar con cualquiera de las 23 candidatas que aspiran al título de Señorita Colombia… aunque sigue matado por Cesar…

- Mira, Tulia, mira… ese rostro es perfecto, es una cara de ángel… me decía entusiasmado…

El tipo, que se ve que es mamador de gallo, lleva 18 años asistiendo a Miss Universo… once de los cuales como asistente de Antonio Vergara Olmos, director nacional de Maja Colombia y dueño de la franquicia de Miss Uruguay… Mejor dicho, este par de caballeros es de la pesada de la belleza…

Oswaldo, en secreto… me dijo sus seis favoritas… pero me dijo que no dijera nada… pero yo no puedo con este cargo de conciencia por lo que se los voy a decir en confianza… pero no digan que yo se los dije porque, ajá… después viene el chisme… y a mí eso no me gusta…

Ya…. Ya… aquí van las finalistas de este amplio conocedor de la belleza… me dijo los nombres en desorden porque cualquiera de ellas puede ser Señorita Colombia… Aquí van, pues…: Cesar, Cartagena, Cauca, Bogotá, Nariño, Antioquia y Caldas… En otra lista tiene a Magdalena, Norte de Santander y Córdoba… Mejor dicho, cualqueira de las 23 candidatas puede ganar…

De Cartagena, Laura González Ospina, dijo que es una mujer con un estilo misterioso, una morena linda, que siempre llama la atención, que se la imagina como una artista de grandes carteleras… Y la verdad es que cada vez son mejores los comentarios en torno a la anfitriona… pocos la dejan por fuera de grupo de finalistas…

A Liliana Martínez, la mamá de la Señorita Caldas, Estefanía Sierra Martínez, la tiene matada la ciudad de Cartagena… Si bien la visita cada vez que tiene la oportunidad, tenía años que no venía para un reinado de belleza… Me confesó que en las comitivas había preocupación por lo que pudiera pasar en la Batalla de Flores, la cual sabía que se realizaba en una tarde que no era cívica… que no era fiesta y no era en noviembre… Sin embargo, que cuando vieron que la gente fue saliendo se sintieron aliviados…

- Claro, Tuli, es que no hay como noviembre… falta el ambiente de fiesta… La ciudad debe recuperar esa fiesta para esa fecha, definitivamente…. ¿Tú qué crees…?

- Creo lo mismo, mija, creo lo mismo…

Lo propio piensa la veterana colega Miriam Uribe Botero, integrante del comité de belleza de Caldas y quien llevaba cuatro años sin venir a Cartagena… pero valió la pena, me dijo… Ella cree que se extraña la maicena y ese ambiente en que se mete la ciudad en noviembre… “La Batalla de Flores fue un desfile tranquilo, bonito, pero le faltó el ambiente festivo…”.

Debo decir que Caldas es uno de los departamentos que se vino con todo a Cartagena, al igual que Meta, Huila, Meta… Otros vinieron a exponer y vender sus productos artesanales, caso Valle y el mismo Atlántico, departamento que es uno de los pocos con exhibidores en el segundo piso del hotel Hilton…, pero sin las pompas de años anteriores…

- ¡La reforma, Tulia, la reforma…!

- ¿Cuál reforma, la del CNB…?

- No, niña, la tributaria, la que nos tiene fregados por todas partes… esa que le puso IVA de 19% hasta a las toallas sanitarias…

- ¿Y ese tema a qué viene ahora…? Mejor dejemos las cosas así, porque tú sabes que cuando comienzo a hablar de política no puedo parar… y entonces… no, mejor dejemos las cosas así…