Los chismes de la Niña Tulia... la Batalla del CNB

Los periodistas que han llegado a Cartagena a cubrir este año el reinado de Rai están que se van a para atrás como don Chuma, el de Condorito, por todo lo que este año están viendo en el CNB.

Todavía no salen de su asombro ante la falta de patrocinadores… Tampoco les ha caído bien que la escarapela de prensa no les sirva para casi nada… Por ejemplo, muchos siguen asombrados por lo que ellos llaman el maltrato que recibieron en la Sociedad Portuaria, donde a muchos no los dejaron entrar porque se adujo que era un evento privado…, pero que estaba dentro del programa oficial del reinado de Rai…, que este año, dicho sea de paso, bajó de glamour…¿Quién bajó de glamour, Tuli…? ¿Rai…? Nooooo…. Él sigue impecable… como siempre… El programa, mija, el programa… Atrás quedaron las hermosas carpetas para quedar en dos hojas fotocopiadas… ¿Reforma tributaria…? Yo no sé… pero la cosa está rara…

Confieso que en la Sociedad Portuaria no me di cuenta de los afanes de algunos colegas porque como yo entré directamente del brazo de mi amigo, el capi Salas… entonces… pero si eso es así, entonces que el año que viene, si andamos por estos lares, no incluyan esa visita en el programa… Ya hay más de uno que habla de no cubrir nada… y con las ganas que tiene más de uno de andar entrevistando reinas…

En Reina Madre tampoco dejaron entrar a la prensa acreditada… A última hora se informó que se debía cancelar el aporte para la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar… Hablando con varios colegas, me dijeron que el hecho no es la platica que se les tocó desembolsar porque esa ONG se merece eso y mucho más, sino que el CNB no haya informado a tiempo… Además, como era ya costumbre que todos entraran con la escarapela, muchos se hicieron presente… ¿Qué habrá pasado…? Por lo que veo la situación económica por los lados del CNB anda peor de lo que pensaba… y yo que creía que era yo sola la que estaba “corta” de dinero, como dice un amigo mío…

Bueno, ¿y este año quién patrocina maquillaje y vestidos de baño…? ¿Me preguntas a mí, Tulia…? Y si no sabes tú…, menos yo… De lo único que te aseguro, mija… es que el maquillaje no sale de la caja menor del CNB… A alguien se está clav… o mejor, a alguien le ofrecieron “esa franquicia…”. Lo mismo lo de los vestidos de baño, porque no creo que los hayan ido a buscar en esos almacenes del Centro que los venden más baratos por docenas… ¡Ayyy… veee… pobre Rai…!

Y entrando en calor… porque eso sí sobró durante la Batalla de Flores, debo decir que todo salió como estaba presupuestado… un desfile pobre en grupos folclóricos y… hasta un poquito en organización…al menos por los lados de Crespo, donde es costumbre que esté el mejor público de esta clase de certámenes…, pero puntual sí fue…

A las 2:30 de la tarde, Rai dio la largada a un desfile con ocho carrozas, incluida la de la Señorita Colombia, Andrea Tovar, quien, dicho sea de paso, demostró ayer, con su disfraz, porqué ganó ese título y llegó tan lejos en Miss Universo… ¡Qué figura tiene Andreíta…! Y la de la Reina de la Independencia…

En cada carroza, llena de colorido y “muñecos” raros iban cuatro candidatas, rojas como unos tomates unas, y moradas como corozos otras… ¡Qué solazo debieron soportar esas pobres muchachas…! ¡Estarían como plancha enchufada, cuando Electricaribe no hace “mantenimiento”…!

***

Debo decirles que si no hubiera sido por los grupos folclóricos que algunas de las comitivas aportaron, la batalla de Rai hubiera sido muy pobre… Caldas, Córdoba, Huila, Meta, Santander, entre otros, se trajeron sus mejores muestras folclóricas…, llenas de coloridos y hermosos vestidos… pero les faltaba ese toque que le dice a la sangre de los costeños que estamos en fiestas… Solo en la carroza donde iba la candidata de Córdoba, Daniela Assis Fierro; de Cesar, Anabella Castro Sierra; y Chocó, Carmen Serna Pino, sonaba una papayera…

¿Saben que la candidata del Cesar no sabe bailar…? Está como arrítmica para la música costeña, lo cual es sumamente raro para una representante de un departamento como el de ella… En cambio la de Córdoba se mueve bien, muy bien… La chocoana también le lleva el ritmo a la música…

Los grupos folclóricos fueron escasos y la música peor… Total, creo que el enorme esfuerzo que Rai y su equipo hicieron debió convocar a más gente…, al menos para mí… ¡Ese debió ser un espectáculo para una masa… como nos tenían acostumbrados…! Por primera vez se veían claros entre una carroza y otra… A veces creo que ese desfile se programó más por terquedad que por otra cosa… Soy de las que cree que Cartagena debe tener una sola fiesta… y que tanto las Fiestas de Independencia se complementan con las del CNB, como la de este con aquellas… Que nadie se llame a equívocos… como dicen los intelectuales… Quien sale ganando con esa unificación es la ciudad… y así Rai hasta podría recuperar patrocinadores…

Ajá, Tulia, y yo te veo como preocupada por los patrocinadores… ¿Cómo en qué te afecta eso… vamos a ver…? No, niña, en nada… pero sí me preocupa… ajá… tú sabes… Si hay patrocinadores buenos, de pronto al CNB no se lo llevan los “cachacos” para Bogotá, que parece ser un temor generalizado…

“¡Todo tiene su mes… y el mes para esto es noviembre…! Me dijo, casi gritando, Neis Enrique Pineda, una dama, creo que de La Boqulla, que salió a ver el desfile… ¿Cierto, Tuli, que esto luce es en noviembre…?, me preguntó… Sí, mija, así es… le respondí yo…

¿Sabes que me gustó la figura de la Señorita Huila… Natalia Perdomo Casanova…? Le vi los abdominales bien marcados… y su estatura la hace sobresalir. No he hablado con ella, pero me dicen que es muy inteligente…

Hoy el zarpe de balleneras será desde la Base Naval hasta el Club Naval… Otro evento para el cual no se tiene en cuenta al Centro de Convenciones de Cartagena Julio César Turbay Ayala… ¿Y qué habrá pasado entre el CNB y las directivas de éste…? Recuerden que la coronación también cambió de lugar…