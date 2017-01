Los discos más esperados de 2017

Adele, fue la cantante que más discos vendió en el 2016, '25' su tercer álbum tuvo 18.000.000 copias vendidas, un gran número, sin embargo, este 2017 varios artistas que lanzarán sus nuevos trabajo discográficos le apuestan a superar esta cifra.

Es que este año viene cargado de buena música, desde rock hasta pop serán los discos que saldrán a la luz en los próximos meses y el público ya los espera con ansias.

¡Aquí te los presentamos!

1. Katy Perry

“Voy a salir de gira en 2017 con un nuevo disco en el que estoy trabajando”, Así lo ha dicho en distintas entrevistas la cantante estadounidense de 32 años. También lo ha confirmado en sus redes sociales, donde ha publicado algunas fotos de su proceso de producción.

Este sería su quinto álbum de estudio, después de lanzar en 2013, 'Prism', disco pop que ocupó en varios países la posición número 1 de la lista Billboard.

2. Marilyn Manson

El cantante estadounidense conocido por su personalidad e imagen controvertida, Marilyn Manson, anunció que el próximo 14 de febrero, lanzara su último álbum musical.

Se trata de 'Say10' su décimo disco, el cual es el sucesor de 'The Pale Emperor' de 2014. Manson afirma que este nuevo álbum es bastante violento, pero que sería el regreso a sus raíces más metálicas.

3. U2

La banda de rock irlandesa U2 confirma que en este 2017 llegará su nuevo trabajo discográfico, que llevará por título 'Songs of Experience', y además realizarán unos conciertos especiales para conmemorar los 30 años de The Joshua Tree.

The Edge, el guitarrista de la banda afirmó en una entrevista que la agrupación tiene más de 50 canciones para este disco, que supondrá la continuación de su anterior álbum 'Songs of Innocence' lanzado el 9 de septiembre de 2014.

4. Depeche Mode

'Spirit' es el nuevo álbum con el cual la banda inglesa de música electrónica formada por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher espera cautivar este 2017 a sus fans.

Se espera que el décimo cuarto álbum del grupo salga a flote el próximo 6 de julio. La producción ha estado a cargo de James Ford, miembro de Simian Mobile Disco.

5. Nelly Furtado

La cantante canadiense de ascendencia portuguesa de 38 años, regresará al mundo musical después de lanzar su ultimo trabajo 'The Spirit Indestructible' en 2012, disco que tuvo las peores ventas para Nelly.

La artista tiene previsto lanzar 'The Ride' su sexto álbum de estudio, el quinto en inglés, el próximo 31 de marzo. Con este trabajo la canadiense quiere reinventarse musicalmente.

6. Gorillaz

La banda virtual de rock alternativo británica conformada por cuatro personajes ficticios de dibujos animados, pero que en realidad conforma Jamie Hewlett y Damon Albarn en este año quiere acabar con la espera que tienen sus seguidores de un nuevo trabajo discográfico.

Jamie Hewlett y Damon Albarn han confirmado en diversas entrevistas que a mediados de este año lanzaran su quinto álbum musical.

7. Drake

El rapero canadiense más reproducido de Spotify en 2016 anunció que para inicios de 2017 lanzaría su quinto álbum de estudio.

Se trata de 'More Life', que describió como un playlist y el cual tendra las canciones que Drake ya lanzó el año pasado: 'Two Birds One Stone','Fake Love','Sneakin' y el remix de 'Wanna Know'.

8. Coldplay

La banda inglesa de pop rock formada en 1996, a través de redes sociales confirmó que esta trabajando en una nueva producción musical que saldrá a la luz en este 2017 y será el sucesor de 'A Head Full of Dreams', disco lanzado en 2015.

"Hola a todos, estamos trabajando en algunas canciones nuevas para el próximo año. Será el EP. 'Kaleidoscope'. Esperamos que estén bien", publicó la banda en su cuenta oficial de Facebook.

Otros artistas también han dado pistas de que este año vienen con un nuevo trabajo musical, ellos son: Joaquín Sabina, Café Tacuba, Pablo Alborán, Taylor Swift y el rapero Jay-Z.